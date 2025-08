¡Ö¿´Ãæ»³ ²ÆÆüÎ¼óÚ ²ÖÜÛMe!¡×¤Ë½ÐÅ¹¤Ç½ÂÃ«¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂæÏÑ¤Ø¡ª¥Ï¥Á¤Õ¤ë SHIBUYA meets AKITA

「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」が、詩の国秋田株式会社と共同で、台北で開催中のイベント「心中山 夏日亮點 花樂Me!」に出店します。

ハチふる SHIBUYA meets AKITA

「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」が、詩の国秋田株式会社と共同で、台北で開催中のイベント「心中山 夏日亮點 花樂Me!」に出店。

ハチふるはこれまで、ハチ公や秋田犬、そして「ハチふる」が拠点を置く渋谷をご縁として台湾の皆様との絆を深めてきました。

昨年11月には、ハチ公の生誕101年を記念し、台北のランドマーク・台北101でPOP-UP出店し、大好評のうちに終了。

2025年4月には松山文創園区で行われた「Pinkoi Design Fest 2025」に出店し、台湾の皆様との繋がりをさらに深めています。

そして今回、ファッションやトレンドの発信地であり「台湾の渋谷」とも呼ばれる中山エリアでの台北メトロ主催イベントに出店します。

渋谷区観光協会公認ロゴマーク

後援:一般財団法人渋谷区観光協会

忠犬ハチ公銅像維持会

◆台湾で展開する、渋谷の魅力を伝える商材

ハチふるは、渋谷の多様な魅力を形にする商品ラインナップを取り揃えています。

(1) 渋生(しぶなま)

「渋生」は、「クラフトビールが大好き」という渋谷区民でビアジャーナリストの五十嵐 糸氏が発起人となり、「ダイバーシティ&インクルージョン」をコンセプトに誕生した、渋谷らしさ全開のオリジナルクラフトビールです。

通常、渋谷区内限定で流通している「渋生」ですが、今回、「台湾の渋谷」とも称される中山にて、特別に販売します。

その最大の特徴は、ビール酵母、ワイン酵母、日本酒酵母を掛け合わせたオリジナルブレンドによる奥深い味わい。

さらに、渋谷の街の多様性を表現したこだわりのラベルデザインも、このビールの個性を際立たせています。

既に台湾のお客様からは、「日本の渋谷の空気を感じられる」と、多くの喜びの声が寄せられており、現地の皆様にもその魅力が伝わっていることを実感しています。

さらに、8月1日(金)には、プロデューサーである五十嵐 糸氏が出店ブースに立ち、イベントを一層盛り上げます。

渋生

(2) ハチふるを代表する大人気商品『ハチふるぬいぐるみ』

もふもふっと可愛い、ハチふる一番人気の「ハチふるぬいぐるみ」。

「SHIBUYA」の文字をデザインしたバンダナを巻いた、ハチふるでしか手に入らないオリジナル商品です。

ハチふるぬいぐるみ(SHIBUYA ∞/SHIBUYA STRIPE)

(3) 『Hachi&Shibuya』シリーズ

「Hachi&Shibuya」シリーズは、忠犬ハチ公と渋谷の街並みを、カラフルな色使いで表現した「ハチふる」のシンボルアートです。

日常使いできるステーショナリーグッズや雑貨として、幅広いアイテムを展開しています。

ペンやメモ帳といった実用的なステーショナリーから、巾着やマグネットなど、ちょっとした贈り物にも最適な雑貨まで、多様なラインナップを用意。

その強いインパクトと渋谷らしさから、「ハチふる」店舗の他、渋谷の各販売店様にて大変ご好評いただき、お取り扱いいただいています。

Hachi&Shibuya マグネット

Hachi&Shibuya 巾着

◆ハチ公のふるさと・秋田のおいしいものをお届け

ハチふるは、ハチ公のふるさとである秋田県の地域資源に着目し、その魅力を最大限に引き出した商品開発・仕入れを行っています。

秋田の豊かな自然で育ったりんごをまるごと絞った100%ジュース「かづの100%アップルジュース」や世界有数のブナ原生林が広がる世界自然遺産・白神山地の地下水をボトリングした「Natural Mineral Water HACHI meets ShirakamiSanshui」など、秋田発のこだわりの味を取り揃えました。

さらに、秋田県で醸した日本酒「爛漫」も販売し、より多くの方にその味わいを楽しめるよう、試飲も実施します(なくなり次第終了)。

【お客様参加型企画】

商品を購入のうえ、「ハチふる」公式SNSまたはPinkoiのショップアカウントをフォローしていただくと、ガラポン抽選会に参加できます。

特賞の「ハチふるぬいぐるみ(Lサイズ)」をはじめ、日本のお祭りを感じさせるおもてなしで会場を盛り上げます。

ハチふるぬいぐるみ(Lサイズ)

【イベント概要】

● イベント名:心中山 夏日亮點 花樂Me!

● 主催 :台北捷運(MRT)

● 出店期間 :2025年7月25日(金)〜7月27日(日)、8月1日(金)〜8月3日(日)

● 会場 :捷運中山中心線形公園(台北市)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「心中山 夏日亮點 花樂Me!」に出店で渋谷の魅力を台湾へ!ハチふる SHIBUYA meets AKITA appeared first on Dtimes.