3¿Í¤Ç¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÉáÃÊÊâ¤«¤Ê¤¤Æ»¤Ç³¹¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯¸«¡ª¡¿¥Þ¥À¥à¤¿¤Á¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢4¤
¡Ø¥Þ¥À¥à¤¿¤Á¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢4¡Ù¡Êsekokoseko/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Þ¥À¥à¤¿¤Á¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢4¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¸ÄÀË¤«¤Ê3¿Í¤Î¥Þ¥À¥à¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤Ç»Ï¤á¤¿¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¡£½Õ²Æ½©Åß¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¡¢Ï¢µÙ¤Ë¤Ï¸ø±à¤Ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¡£²º¤ä¤«¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¡¢¿´¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢¼«Í³¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÊë¤é¤·¤òÉÁ¤¯¡Ø¥Þ¥À¥à¤¿¤Á¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢4¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Þ¥À¥à¤¿¤Á¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢4¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¸ÄÀË¤«¤Ê3¿Í¤Î¥Þ¥À¥à¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤Ç»Ï¤á¤¿¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¡£½Õ²Æ½©Åß¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¡¢Ï¢µÙ¤Ë¤Ï¸ø±à¤Ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¡£²º¤ä¤«¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¡¢¿´¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢¼«Í³¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÊë¤é¤·¤òÉÁ¤¯¡Ø¥Þ¥À¥à¤¿¤Á¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢4¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª