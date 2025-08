【初音ミク「マジカルミライ 2025」Ver. 】 8月1日 予約開始 2026年7月 発売 価格:29,700円

デザインココは、フィギュア「初音ミク『マジカルミライ 2025』Ver. 」をECストア「COCOストア」にて8月1日より予約受付を開始した。発売は2026年7月を予定し、価格は29,700円。

本商品は初音ミク「マジカルミライ 2025」のメインビジュアルを元に1/7スケールフィギュア化したもの。イラストレーター・Tiv氏が描いた、満天の星空の下で歌うミクの姿が再現されている。

夜空に響く歌声を感じさせる、輝くような笑顔。デニム×オーロラ生地の裏地が可愛い衣装は、異なる素材感が再現され、パール塗装でリアルな光沢も表現されている。

織姫を思わせる髪型には、細やかな星の装飾がきらりと輝き、右耳で揺れるイヤリングやクリア素材のポーチも細かく造形されている。

Art by Tiv (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net