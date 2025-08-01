【千葉ロッテ】千葉県内の中高生による「和太鼓演奏」パフォーマンスがzozoマリンで！ 8/20～21楽天戦、8/23西武戦、8/29ソフトバンク戦で実施！

特別装飾「やぐら」が登場！

千葉ロッテマリーンズは8月20日(水)から21日(木)の東北楽天戦、23日(土)埼玉西武戦、29日(金)福岡ソフトバンク戦 (いずれもZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始)の計4試合で、球場正面エリアにて千葉県内の中高生による「和太鼓演奏」のパフォーマンスを行うことを発表した。

当日は、スペシャルイベント「マリーンズ夏祭 supported by KONAMI」を開催。球場正面エリアには特別装飾された「やぐら」が登場し、千葉県内の中高生による和太鼓演奏などのパフォーマンスが行われ、マリーンズ夏祭を盛り上げる。

千葉県内の中高生による和太鼓演奏は昨年に引き続き2年連続。またその他、球場外周には射的やヨーヨー釣りなどの様々なゲームコーナーやお祭りならではの屋台グルメが登場し、球場外周が夏祭りの雰囲気になる。

＜和太鼓演奏パフォーマンス実施詳細＞

【実施日時】

・8月20日(水)～21日(木)、23日(土)、29日(金)

・16時00分～17時45分の間で随時パフォーマンス

【場所】

・ZOZOマリンスタジアム球場外周正面エリア

【出演】

・8月20日(水)：木更津総合高等学校 和太鼓部

・8月21日(木)：桜林高等学校 和太鼓部

・8月23日(土)：専修大学松戸中学校・高等学校 和太鼓部

・8月29日(金)：千葉県立八千代高等学校 和太鼓芸能集団鼓組

※天候不良時は中止となる場合があります。

※その他日程は決まり次第球団公式サイトにてお知らせします。

画像提供：千葉ロッテマリーンズ