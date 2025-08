ドライブレコーダーが広く普及する中で、最近になって特に人気が出ているのが“デジタルミラー型”と呼ばれるタイプです。このタイプが各社から相次いで登場する中で、今回は好調な売れ行きを見せているパイオニア「VREC-MS700D」を検証します。

↑デジタルミラー型ドライブレコーダー「VREC-MS700D」。

人気のデジタルミラーにドライブレコーダー機能を合体

これまでルームミラーは長い間、光学式ミラー(鏡面)を通して後方の様子を映すのが一般的でした。しかし、この方法だと後席に座った人の頭や、カーゴスペースに積載した荷物が邪魔になって、後方をしっかり確認できないことがあります。その課題を解決できるよう対応したのがデジタルルームミラーです。

この解決につながった理由は、車体の後端に取り付けたカメラで捉えた映像をルームミラーとなる液晶モニターに映し出すことができるから。車内の積載状況に一切関係なく後方の状況が確認できるようになり、さらにカメラのセンサーは感度が高いために、夜間でもかなり明るめに映し出されることもメリットとなります。

こうしたメリットから、デジタルミラーは新車では標準またはオプションで設定されることが増え、人気アイテムの一つになっています。このメリットは既存車両を所有するユーザーにとっても魅力。このデジタルミラーの人気にあやかり、ドライブレコーダー機能を一体化したのが「デジタルミラー型ドライブレコーダー」です。

2025年1月、パイオニアも「VREC-MS700D」でデジタルミラー型ドライブレコーダーに参入を果たしました。その高いスペックは発売当初より注目され、今もなおこのタイプで上位に食い込む人気を保ち続けているのです。

ミラー部に使うモニターサイズはワイドで高精細な11V型

VREC-MS700Dとはどんなモデルなのか、まずはその概要を紹介しましょう。ルームミラー本体は11V型高輝度IPS液晶ディスプレイ。さらに、370万画素の高解像度カメラを前後に組み合わせることで、クリアな視界と高感度記録を実現しています。注目はこのカメラは前後とも完全なセパレート型としていること。これにより車両側にあるカメラなどのセンサーユニットとの干渉を避けて取り付けることが可能となりました。

↑「VREC-MS700D」の前方用カメラ。別体式としたことで取り付けの自由度が高められた。

↑「VREC-MS700D」の後方用カメラ。前方用とカメラのスペックは共通。

カメラの解像度はWQHD(2560×1440ドット)で、そのセンサーには夜間走行時やトンネル内などでも自然で鮮明な映像を録画できるSONY製CMOSセンサー「STARVIS2」を採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能を組み合わせることで、周囲の状況の変化にも高い追従性を発揮します。また、液晶モニターは広視野角で知られるIPS方式の採用により、ミラーアングルを気にせず使えるのもポイントになるでしょう。

↑前方用カメラで記録したドライブレコーダーの映像。誇張感もなく極めて自然な映像であることがわかる。

↑後方用カメラで記録したドライブレコーダーの映像。やや暗めなのはスモークガラス越しのため。

VREC-MS700Dは、エンジンをONにして8秒ほどで画面が起動します。モニター上に後方の映像が映し出され、画面左下にはGPS信号を元にした時刻を、右下には速度表示を表示します。そして、各種設定は画面に表示されるホーム画面上で行い、そこでは画面のズーム操作や、画面の明るさ、アングルなどの調整がタッチ操作で可能です。この操作フィールはとてもスムーズで、ストレスを感じさせないものとなっていました。

特にこのズーム機能は後方の映像を最大3倍まで拡大できるのも大きな特徴。実は一般的な光学式ミラーと違って、デジタルミラーは距離感がつかみにくいという弱点を抱えており、この3倍という拡大率を実現したことで画面上での距離感をよりつかみやすくしているのです。多くのデジタルミラー型が拡大率をせいぜい1.5倍程度にとどまっている中で、これが大きなアドバンテージとなるのは間違いないでしょう。

↑デジタルミラーとしての表示倍率は最大3倍。これによって距離感がつかみやすくなる。

「エアギャップレス構造」採用でクリアな画質を実現

表示される映像は極めて鮮明でした。解像度が高い上にコントラスト比も十分で、その映像からは美しささえ感じさせるものとなっているのです。これは光学式ミラーと比べると明らかな違いを生み出しており、その映像を一度でも見たら後戻りできないほど。まさにデジタルミラーとしての実力の高さを見せつけられたという印象です。

↑デジタルミラーに表示された後方の映像。(ディスプレイを撮影したため若干モアレが発生している。)

では、この鮮明な映像はどこから来ているのでしょうか? もともとVREC-MS700Dが採用するIPS液晶パネルは、高輝度で広視野角という特徴を持っていますが、そこにタッチパネルのための層を設けると隙間ができて、これによって光の乱反射とにじみが発生して鮮明さに影響が出てしまいます。その対策として最近よく使われる手法がタッチパネルと液晶の間に空気層を設けない「エアギャップレス構造」の採用です。これによって、透明感あふれるクリアな映像を実現することができました。

さらにデジタルミラーでありがちな光の反射も充分抑えられており、ヘッドライトの反射が映り込みやすい夜間でも気になることはありませんでした。

↑前方用カメラで捉えた夜間の映像。ノイズが乗ることもなく鮮明な映像を再現できている。

↑後方用カメラで捉えた夜間の映像。スモークガラス越しということで露出がアンダー気味となりノイズも発生している。

ビデオカメラのような美しい映像で記録できるドライブレコーダー

次にドライブレコーダーとしての機能はどうでしょう。録画視野角は、前後共に水平134度とカロッツェリア史上最大クラスで、撮影した映像は周囲を広範囲に捉え、路地の状況も映像からブレることなくしっかりと映し出していました。しかもこの映像は先行車のナンバーが鮮明に映し出す解像度を発揮しながらも、輪郭にも発色にも強調感は一切感じられません。まるでビデオカメラで撮影したかのような自然な雰囲気で記録されていたのです。

↑画面をタッチして表示されるホーム画面。この画面上で様々な設定ができ、任意のイベント録画は赤い録画ボタンで実行できる。

補正能力も優秀でした。トンネルの出口付近での逆光に対してもHDRの効果が適正に働き、強いて言えばやや反転する部分が多めではあったものの、細部をつぶすことなく状況をしっかりと見せてくれます。実用上はほとんど問題ないレベルにあるといえます。夜間でもその効果はいかんなく発揮され、ノイズレベルも充分抑えられていました。

↑トンネル出口付近の前方用カメラの映像。HDR機能が働いたことで少し映像が反転してしまっている。

ただ、後方用カメラはスモークガラス越しで撮影することになり、全体にレンズの絞りは開き気味となります。そのため、少し薄暗くなったあたりからノイズが乗り始めるようでした。とはいえ、昼間の発色は十分で、むしろスモークガラスを通したことがNDフィルターのような効果をもたらし、夜間では後続車のドライバーの表情までハッキリわかるほど鮮明に映し出していました。

↑リアのスモークガラス越しで捉えた後方用カメラの映像をディスプレイ上から撮影。

カメラのフレームレートは前後とも27fpsで、LED信号に対しては電源周波数が異なる東/西日本のいずれにおいても、無点灯状態になることはありません。また、駐車監視には別売のキット「RD-DR003」(6600円/税込)を組み合わせることで対応できます。その分だけ取り付け工賃も高くなりますが、このキットを使うことで電源系の確実性が増すことにもなり、万一の安心のためにも組み合わせることをオススメします。

使いやすく美しい映像はデジタルミラーを狙っていた人にオススメ

使い勝手の良さもVREC-MS700Dの評価すべきポイントです。残したいと思ったシーンに遭遇したら、画面をタッチして表示される「録画ボタン」を押すだけ。これでそこをポイントとして前後20秒ずつ上書きされないイベントフォルダに自動保存されます。もちろん、衝撃を検知した際は、このフォルダに自動保存されるのは言うまでもありません。ただ、個人的には静止画記録にも対応して欲しかったですね。

↑録画した映像を再生するには、ホーム画面でフォルダ型のアイコンをタップし、このサムネイル表示から希望のシーンを選ぶ。

また残念に思ったのは、PCで見るためのビューワーソフトが用意されていないことです。ビューワーソフトでは多くの場合、GPS信号により撮影した位置を地図上で確認できたり、さらにドライブレコーダーのジャイロセンサーを活用した車両の挙動を知ったりすることができます。一応、本機の場合、汎用ソフトでも対応はできますが、できれば専用ソフトでのサポートを期待したいところです。

高い実力を備えている!

とはいえ、今回の検証を通して感じたのは、VREC-MS700Dがデジタルミラー型ドライブレコーダーとして高い実力を備えていたことです。ルームミラーとして後方を鮮明に映し出しながら、ドライブレコーダーとしても美しい映像で残す。この二つの両立に本機ならではの魅力を感じました。さらにケーブルを目立たなく取り付けられるのも本機ならではの魅力。今使っているルームミラーをデジタルミラーにアップグレードしたいと考えている人向けにオススメできる一台と言えるでしょう。

↑「VREC-MS700D」に同梱されている一式。

【フォトギャラリー(画像をタップすると閲覧できます)】

↑「VREC-MS700D」に同梱されている一式。

The post 370万画素の高解像度で後続車もクッキリ!パイオニア「デジタルミラー型ドライブレコーダー」の実力は? appeared first on GetNavi web ゲットナビ.