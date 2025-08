◆乃木坂46井上和&川崎桜がゲスト出演

【モデルプレス=2025/08/01】乃木坂46の賀喜遥香が、31日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」(TOKYO FM/毎週月〜金曜日 よる10時〜)の番組内コーナー「乃木坂LOCKS!」に出演。ともに出演した井上和、川崎桜(※「崎」は正式には「たつさき」)とともに、高校生リスナーとの初々しいやりとりで歓声をあげる場面があった。この日は「SCHOOL OF LOCK!」の「生放送教室」に出演した井上と川崎がゲスト出演。「生放送教室」では井上が「顔の見えない声だけのオンラインミーグリ。『SCHOOL OF LOCK!』だけで開催されるラジオの中の握手会」と説明した「逆電握手会」という「電話での会話による握手会」が行われた。そこでこの日の放送でも、「逆電握手会」としてリスナーとの電話での会話が放送された。

◆乃木坂46賀喜遥香&井上和&川崎桜「かわいい」連発

この日電話で3人と話したのは高校3年生の男子。誕生日が8月8日で、賀喜と同じだという事実に喜びつつ、賀喜は「お誕生日当日はどうやって過ごすの?」「いっぱいお祝いしてもらうんだよ!」と語りかけ、井上から「お姉ちゃんの目になってる」と指摘されるほど、すっかり同リスナーの姉になった気分の様子を見せた。また、ライブの楽しみ方について井上や川崎が指南するたびに「わかりました!」と元気いっぱいに返答する同リスナーに、井上と川崎は「かわいい!」を連発。電話が終了し、「『お小遣いで生誕グッズを買ったよ』っていうのがかわいかった!」と賀喜が振り返ると、川崎も「胸がキュンってなる。かわいすぎる!」と絶賛。賀喜は「この子のために頑張ろうって思った!」「どんどん歳を重ねていくにつれて、学生の子たちが可愛くて仕方ない!母になってしまいました…」と姉を通り越し、母親の気持ちになっていた。(modelpress編集部)情報:TOKYO FM【Not Sponsored 記事】