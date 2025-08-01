【津波予報】被害の心配なし 北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部など 18:50時点
気象庁は1日午後6時50分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。
気象庁によりますと、30日午前8時25分にカムチャツカ半島付近を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは不明です。地震の規模を示すマグニチュードは8.7と推定されます。
津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、北海道太平洋沿岸東部・北海道太平洋沿岸中部・北海道太平洋沿岸西部・北海道日本海沿岸北部・北海道日本海沿岸南部などです。
若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。
◆気象庁からのお知らせ
［海面変動の見通し］
これらの沿岸では津波に伴う海面変動が観測されておりますので、今後１日程度は継続する可能性が高いと考えられます。
［留意事項］
津波注意報が発表されていたことや、津波が観測されていることについては、これまでの情報等により十分に認識されていると考えられます。
８月１日の朝頃から、太平洋を伝播した津波が南米沿岸で反射して日本付近に伝わり、引き続きやや高い津波が観測されている地点があります。
今後１日程度は海面変動が継続すると考えられます。海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要です。
◆津波予報（若干の海面変動）が発表されている全地域
・北海道太平洋沿岸東部
・北海道太平洋沿岸中部
・北海道太平洋沿岸西部
・北海道日本海沿岸北部
・北海道日本海沿岸南部
・オホーツク海沿岸
・青森県日本海沿岸
・青森県太平洋沿岸
・陸奥湾
・岩手県
・宮城県
・秋田県
・山形県
・福島県
・茨城県
・千葉県九十九里・外房
・千葉県内房
・東京湾内湾
・伊豆諸島
・小笠原諸島
・相模湾・三浦半島
・新潟県上中下越
・佐渡
・富山県
・石川県能登
・石川県加賀
・福井県
・静岡県
・愛知県外海
・伊勢・三河湾
・三重県南部
・京都府
・大阪府
・兵庫県北部
・兵庫県瀬戸内海沿岸
・淡路島南部
・和歌山県
・鳥取県
・島根県出雲・石見
・隠岐
・岡山県
・広島県
・徳島県
・香川県
・愛媛県宇和海沿岸
・愛媛県瀬戸内海沿岸
・高知県
・山口県日本海沿岸
・山口県瀬戸内海沿岸
・福岡県瀬戸内海沿岸
・福岡県日本海沿岸
・有明・八代海
・佐賀県北部
・長崎県西方
・壱岐・対馬
・熊本県天草灘沿岸
・大分県瀬戸内海沿岸
・大分県豊後水道沿岸
・宮崎県
・鹿児島県東部
・種子島・屋久島地方
・奄美群島・トカラ列島
・鹿児島県西部
・沖縄本島地方
・大東島地方
・宮古島・八重山地方
◆津波情報について
「津波予報(若干の海面変動)」が発表された場合
津波予報(若干の海面変動)は、津波による災害が起こるおそれがない場合に発表されます。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要です。
この津波予報に関する情報は2日午後7時00分まで有効です。
今後の情報にご留意ください。