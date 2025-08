Rol3ertが、初の大阪ワンマンライブ『Rol3ert live “3mpty” in Osaka』を9月11日にアメリカ村 BEYONDにて開催する。

本公演のチケットは、明日8月2日正午より各プレイガイドにて販売スタート。7月4日に代官山 SPACE ODDにて開催された初のワンマンライブ『Rol3ert 1st live “3mpty”』の熱をそのまま引き継ぐ形のステージになるという。

大阪公演の決定を記念し、7月4日のワンマンライブからこの日だけの特別なバージョンで披露された「HOPE」のライブ映像が公開された。わずか数メートルの距離で息遣いまで感じられる、ライブならではの緊張感と熱量が収められている。

また、ソニー・ミュージックレーベルズ/EPIC Records Japanが立ち上げた新ダンス/R&Bレーベル Keep in Touchより、Rol3ertがフィーチャリング参加したコンピレーションアルバム『Keep in Touch - Sounds of Summer 2025』が本日8月1日に配信リリースされた。Rol3ertはmee mee meeの楽曲「who do u love? ft. Rol3ert」に参加している。

なお、8月6日にCIRCUS Tokyoにて行われる同アルバムのリリースパーティに、Rol3ertがライブ出演することも決定している。

(文=リアルサウンド編集部)