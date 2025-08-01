百々和宏、53歳のバースデーライブにホリエアツシ、田渕ひさ子、光村龍哉、菅原卓郎、光村龍哉、中尾憲太郎、庄村聡泰
百々和宏のバースデーライブ＜Momokazuhiro presents “DRUNK 53”＞が11月2日、東京・新代田FEVERで開催される。
＜DRUNK 53＞は同日に53歳の誕生日を迎えるMO’SOME TONEBENDERの百々和宏が、自身の誕生日を祝して企画したもの。当日は、ホリエアツシ(STRAIGHTENER)、田渕ひさ子(toddle, ex-NUMBER GIRL)、光村龍哉(ZION, NICO Touches the Walls)、菅原卓郎(9mm Parabellum Bullet)、中尾憲太郎(ex-NUMBER GIRL)、庄村聡泰(Dr. DOWNER, ex-[Alexandros])ら、百々と親交の深いミュージシャンたちが出演する。
チケット先行受付はイープラスにて8月6日正午12:00より。
■＜Momokazuhiro presents “DRUNK 53”＞
2025年11月2日(日) 東京・新代田FEVER
open17:15 / start18:00
▼出演
百々和宏(MO’SOME TONEBENDER)
ホリエアツシ(STRAIGHTENER)
田渕ひさ子(toddle, ex-NUMBER GIRL)
光村龍哉(ZION, NICO Touches the Walls)
菅原卓郎(9mm Parabellum Bullet)
中尾憲太郎(ex-NUMBER GIRL)
庄村聡泰(Dr. DOWNER, ex-[Alexandros])
▼チケット
前売 \5,300 / 当日 \5,800(＋1ドリンク別途)
一般発売：8月23日(土)10:00〜
【先行受付】
受付期間：8月6日(水)12:00〜8月17日(日)23:59
https://eplus.jp/sf/detail/4374570001-P0030001 (先行・一般共通)
関連リンク
◆百々和宏 オフィシャルサイト
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