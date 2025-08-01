西野カナが、8月8日0時に配信限定アルバム『はじめての西野カナ』をリリースすることを発表した。

本作は、新しく西野カナに出会った人、久しぶりに西野カナを聴いた人、西野カナをいつも聴いている人全員に魅力が伝わるような配信限定アルバムとなっているという。

また、収録曲も同時に公開となり、まさに“はじめての西野カナ”にふさわしい、全36曲のボリューム満点の内容となっている。36曲中7曲のシングルがゴールドディスク認定、22曲がダウンロードでゴールド認定、5曲が日本レコード大賞優秀作品賞、日本レコード大賞で大賞受賞曲となった「あなたの好きなところ」などヒット曲満載の内容だ。他にも、先日Billboard JAPAN集計で新たに1億回再生突破が発表された、「トリセツ」「if」「会いたくて 会いたくて」「Dear…」などストリーミングでロングヒットとなっている楽曲も収録している。最新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」から始まり、ラストのライブ定番曲「Together」まで、見逃せない内容になっているという。

さらに、ジャケット写真も公開となった。ピンク×シャイニーが弾けるビジュアルを生かした、最新の西野カナを象徴するようなデザインとなっている。

『はじめての西野カナ』の事前配信予約も受付開始。Spotify / Apple Musicで配信予約した方に、アーティスト写真の未公開カットを使用したオリジナルスマホ壁紙がもらえるので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️配信限定アルバム『はじめての西野カナ』 2025年8月8日（金）配信リリース

配信予約：https://nishinokana.lnk.to/SongSelection ▼収録内容

マジカルスターシャインメイクアップ☆ ※7月23日配信 最新曲、THE FIRST TAKE歌唱曲

トリセツ ※第57回輝く!日本レコード大賞 優秀作品賞、ゴールドディスク認定、ミリオン認定（ダウンロード）

Darling ※第56回輝く!日本レコード大賞 優秀作品賞、トリプル・プラチナ認定（ダウンロード）

会いたくて 会いたくて ※ゴールドディスク認定、THE FIRST TAKE歌唱曲

if ※ゴールドディスク認定、ミリオン認定（ダウンロード）

Best Friend ※ゴールドディスク認定、ミリオン認定（ダウンロード）

With You ※5月9日配信 新曲

GO FOR IT !! ※第53回輝く!日本レコード大賞 優秀作品賞、ダブル・プラチナ認定（ダウンロード）

Believe ※プラチナ認定（ダウンロード）

No.1 ※プラチナ認定（ダウンロード）

もしも運命の人がいるのなら ※ダブル・プラチナ認定（ダウンロード）

EYES ON YOU ※2024年7月5日配信 復帰第一弾楽曲、配信サイト首位7冠達成

Dear… ※ミリオン認定（ダウンロード）

君って ※ゴールドディスク認定、ミリオン認定（ダウンロード）

遠くても (feat. WISE) ※ダブル・プラチナ認定（ダウンロード）

君に会いたくなるから ※トリプル・プラチナ認定（ダウンロード）

Distance ※ゴールドディスク認定

We Don’t Stop ※プラチナ認定（ダウンロード）

Esperanza ※第53回輝く!日本レコード大賞 優秀作品賞、ダブル・プラチナ認定（ダウンロード）

もっと… ※ミリオン認定（ダウンロード）

Have a nice day ※ゴールド認定（ダウンロード）

あなたの好きなところ ※第58回輝く!日本レコード大賞 大賞・優秀作品賞、ゴールド認定（ダウンロード）

私たち ※プラチナ認定（ダウンロード）

このままで

たとえ どんなに… ※ゴールドディスク認定、トリプル・プラチナ認定（ダウンロード）

好き ※プラチナ認定（ダウンロード）

Rainbow

パッ ※ゴールド認定（ダウンロード）

LOVE & JOY

I wanna see you dance

恋する気持ち

アイラブユー

また君に恋をする

涙色 ※プラチナ認定（ダウンロード）

Always

Together

◾️＜ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”＞

会場：神奈川・Kアリーナ横浜

日程：2025年12月17日（水）、18日（木）