◾️配信限定アルバム『はじめての西野カナ』

2025年8月8日(金)配信リリース

配信予約:https://nishinokana.lnk.to/SongSelection

▼収録内容

マジカルスターシャインメイクアップ☆ ※7月23日配信 最新曲、THE FIRST TAKE歌唱曲

トリセツ ※第57回輝く!日本レコード大賞 優秀作品賞、ゴールドディスク認定、ミリオン認定(ダウンロード)

Darling ※第56回輝く!日本レコード大賞 優秀作品賞、トリプル・プラチナ認定(ダウンロード)

会いたくて 会いたくて ※ゴールドディスク認定、THE FIRST TAKE歌唱曲

if ※ゴールドディスク認定、ミリオン認定(ダウンロード)

Best Friend ※ゴールドディスク認定、ミリオン認定(ダウンロード)

With You ※5月9日配信 新曲

GO FOR IT !! ※第53回輝く!日本レコード大賞 優秀作品賞、ダブル・プラチナ認定(ダウンロード)

Believe ※プラチナ認定(ダウンロード)

No.1 ※プラチナ認定(ダウンロード)

もしも運命の人がいるのなら ※ダブル・プラチナ認定(ダウンロード)

EYES ON YOU ※2024年7月5日配信 復帰第一弾楽曲、配信サイト首位7冠達成

Dear… ※ミリオン認定(ダウンロード)

君って ※ゴールドディスク認定、ミリオン認定(ダウンロード)

遠くても (feat. WISE) ※ダブル・プラチナ認定(ダウンロード)

君に会いたくなるから ※トリプル・プラチナ認定(ダウンロード)

Distance ※ゴールドディスク認定

We Don’t Stop ※プラチナ認定(ダウンロード)

Esperanza ※第53回輝く!日本レコード大賞 優秀作品賞、ダブル・プラチナ認定(ダウンロード)

もっと… ※ミリオン認定(ダウンロード)

Have a nice day ※ゴールド認定(ダウンロード)

あなたの好きなところ ※第58回輝く!日本レコード大賞 大賞・優秀作品賞、ゴールド認定(ダウンロード)

私たち ※プラチナ認定(ダウンロード)

このままで

たとえ どんなに… ※ゴールドディスク認定、トリプル・プラチナ認定(ダウンロード)

好き ※プラチナ認定(ダウンロード)

Rainbow

パッ ※ゴールド認定(ダウンロード)

LOVE & JOY

I wanna see you dance

恋する気持ち

アイラブユー

また君に恋をする

涙色 ※プラチナ認定(ダウンロード)

Always

Together