UN1CONが、8月27日に発売するグループ初となる1st EP『GENKI』のジャケット写真と新アーティスト写真を公開した。また、スペシャルリリースイベントの開催も決定し、CDショップ別特典絵柄も解禁した。

◆UN1CON 画像

本作には、2024年10月19日に配信されたデビューシングル「A.R.T.」と、2025年2月26日に配信された2nd シングル「JUMP」に加え、表題曲の「GENKI」を含む計5曲が収録される。表題曲の「GENKI」は、フジテレビ系列およびBSフジで放送されたガチャピンとムックなどが登場する人気子ども番組「ポンキッキーズ」のスチャダラパーによるOP主題歌「Welcome to Ponkickies (GET UP AND DANCE)」をサンプリングしている意欲作だという。懐かしい〈元気!!勇気!〉のフレーズが印象的に使用されており、ポップでキャッチーなサウンドに加えて、90年代HIP HOPの要素が上手く調和された楽曲に仕上がっているとのこと。

今回公開されたジャケット写真は、平成を想起させるようなポップでキュートなステッカーが貼られたブラウン管テレビの中に、オレンジのつなぎとカラフルな帽子を被るメンバーが映し出されている。どこか懐かしさを感じるレトロ感と現代のファッションがうまく調和されて唯一無二のUN1CONカラーが全面に押し出された仕上がりとなっている。

なおCDのジャケットは、チェンジングジャケット仕様となっており、メンバーグループショットの他に、各メンバーソロ5種が用意されている。お気に入りのメンバーでのジャケット写真を組み替えて楽しむことができる仕様となっているので、CDを手にとって楽しんでほしい。

また、9月27日15時よりスペシャルリリースイベントの開催が決定した。内容は、ミニライブとトーク会、TikTok撮影会を予定している。イベントに参加するには1st EP『GENKI』に封入されている「ミニライブ&TikTok撮影会 参加抽選券」より、応募入力期間内に応募した人の中から抽選で参加可能となる。応募入力期間は、2025年8月26日〜2025年9月15日23時59分で、場所は都内某所にて実施となるので商品が手元に届いたら早めに応募していただきたい。

そして、CDショップ別オリジナル特典の絵柄も解禁となった。1st EP『GENKI』を対象店舗で予約購入すると、先着でオリジナル特典がプレゼントされる。タワーレコード・HMV・HMV&BOOKS、amazon、楽天ブックス、セブンネットショッピングの店舗別に5種類のアイテムが用意されている。特典は数に限りあるので早めの予約をお勧めする。

さらに、CD発売を記念したリリースイベントの特典会内容も解禁された。タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペースを皮切りに、都内近郊で7カ所のフリーライブでは、ミニライブに加え、会場毎にグループショット撮影会と握手会を実施予定だ。詳細は後日の発表になるので、オフィシャルサイト、またはSNSをチェックしてほしい。

■1st EP『GENKI』

2025年8月27日(水)発売

CD購入:https://pony-canyon.lnk.to/un1con_cd_genki 価格:2,000円(税込) 品番:PCCA-06410

仕様:チェンジングジャケット仕様(メンバーソロ5種封入)

封入特典(初回製造分のみ)

・ミニライブ&TikTok撮影会 参加抽選券

・トレカ 1枚(集合2種 各メンバー5人×2種 合計 全12種類) ◆CD収録内容

1. GENKI

2. A.R.T.

3. ALWAYS

4. JUMP

5. WE START ◆ショップ別先着予約特典

タワーレコード:スマホサイズステッカーA

HMV・HMV&BOOKS:スマホサイズステッカーB

amazon :メガジャケ

楽天ブックス:缶バッチ(メンバーソロ/ランダム1種)

セブンネットショッピング:アクリルチャーム(メンバーソロ/ランダム1種)

※全国のCDショップ、WEBショップにて2025年8月27日(水)発売1st EP『GENKI』をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。

各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。

■1st EP『GENKI』リリースイベント 2025年

8月23日(土)19:00 東京:タワーレコ―ド渋谷店 5Fイベントスペース[ミニライブ+グループショット撮影会]

8月30日(土)15:00- 東京:ららぽーとTOKYO BAYかいだん広場 [ミニライブ+握手会]

8月31日(日)15:00- 東京:汐留シオサイト 地下通路[ミニライブ+グループショット撮影会]

9月6日(土)16:00- 埼玉:コクーンシティ コクーン1 コクーンプラザ[ミニライブ+握手会]

9月7日(日)14:00- 千葉:市川ニッケコルトンプラザ タワーコート[ミニライブ+グループショット撮影会]

9月14日(日)12:00- 埼玉:ららぽーと新三郷 [ミニライブ+握手会]

9月15日(月・祝)14:00- 東京:ポニーキャニオン イベントスペース [ミニライブ+グループショット撮影会] ※各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※各会場の観覧・参加方法など、詳細はオフィシャルHP(https://un1con-official.com/)でご確認ください。

※天候などにより、急遽イベント・特典会内容が変更・延期・中止等となる可能性がございます。

※今後の状況等により、急遽イベント・特典会内容が変更・延期・中止等、参加メンバーも変更となる可能性がございます。予めご了承ください。