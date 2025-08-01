◾️山下大輝 × 畠中祐 1st EP『Share』

2025年9月3日（水）リリース

▼Pre-add / Pre-save(配信予約)：

https://a-sketch-inc.lnk.to/Daiki_Yamashita_x_Tasuku_Hatanaka_Share

▼各CDショップ販売リンク

https://a-sketch-inc.lnk.to/Daiki_Yamashita_x_Tasuku_Hatanaka

◆初回限定盤（CD+Blu-ray）

AZZS-164／￥4,800（税込）

※Blu-ray収録内容：MUSIC VIDEOほか、メイキング映像を収録予定

◆通常盤（CD）

AZCS-1135／￥3,000（税込）

※封入特典（初回生産分のみ）：“Share”トレーディングカード（ランダム1点 / 全3種）

■収録曲

最新シングル「Go ahead！」を含む全５曲収録（※初回限定盤・通常盤共通）

01.Share

02.微炭酸アドレセンス

03.Let’s Take2!!

04.和気藹々

05.Go ahead！

◆CDショップ先着予約特典

・アニメイト（通販含む）：缶バッジ ［56ｍｍ］

・Amazon.co.jp：メガジャケ ［各形態別］

・ゲーマーズ：オリジナルブロマイド（複製サイン＆コメント入り）[L判]

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・一般店：オリジナルブロマイド（複製サイン＆コメント入り）[L判]

※一般店はオリジナル特典付与チェーン以外の店舗が対象となります。また、一部特典対象外の店舗がございますので、ご予約・

ご購入時にご自身でご確認ください。

※特典は先着となり、数がなくなり次第終了となります。

▼各CDショップ販売リンク

https://a-sketch-inc.lnk.to/Daiki_Yamashita_x_Tasuku_Hatanaka

◆デジタルシングル「Go ahead！」

配信中：https://a-sketch-inc.lnk.to/go_ahead