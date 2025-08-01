山下大輝 × 畠中祐、TVアニメ『夢中さ、きみに。』ED主題歌収録の1st EP『Share』初回限定盤トレーラー公開。インストアイベント詳細発表も
山下大輝 × 畠中祐が、9月3日発売の1st EP『Share』初回限定盤トレーラーを公開した。さらに、リリース記念となるインストアイベントの詳細が発表された。
先日EPに収録される新曲「微炭酸アドレセンス」が、TVアニメ『夢中さ、きみに。』エンディング主題歌に決定したことが発表されたばかりだが、初回限定盤にはミュージックビデオに加え、EPのジャケット撮影とミュージックビデオのメイキングが収録されており、EPに先駆けてその一部を見ることができる。なお、TVアニメのために書き下ろされた新曲「微炭酸アドレセンス」はTVアニメ初回放送後の8月22日に配信リリースされる。
そして、今回発売記念のインストアイベントの詳細も発表。各会場ごとに内容の異なる内容となる予定になっており、2025年5月4日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われたライブから、EPリリースまでの制作過程やエピソードトーク、2人それぞれの近況など、それぞれの会場で直接聞くことができる貴重な機会になるはずだ。
https://youtu.be/7tRnUsC7uSo
◾️インストアイベント情報
2025年
8月30日（土）17:30〜 タワーレコード新宿店
「Share」先行リスニングパーティーVol.1
https://tower.jp/store/event/2025/08/055024y
8月31日（日）16:30〜 ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
「Share」先行リスニングパーティーVol.2
https://www.village-v.co.jp/event/029441/
9月13日（土）17:00〜 AKIHABARAゲーマーズ本店
「微炭酸アドレセンス」MV&メイキング鑑賞会
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6519
9月28日（日）13:00〜 アニメイト池袋PACKS(旧アネックスビル)
「Share」プロジェクト総括トーク Vol.1
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113694
9月28日（日）17:00〜 SHIBUYA TSUTAYA
「Share」プロジェクト総括トーク Vol.2
https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1269.html
※9月3日（水）発売 山下大輝 × 畠中祐 1st EP『Share』をご予約いただいたお客様対象となる抽選、またはオンラインサイト応募の当選者のみ参加可能となります
※イベントは、トークイベント＋お見送り会を予定しております
※イベント内容詳細・応募方法等に関して、各会場・店舗へのお問合せはご遠慮ください
◾️オンラインサイン会情報
◆リミスタ
山下大輝 × 畠中祐 1st EP『Share』発売記念 【リミスタ】オンラインサイン会
開催日時：2025年8月9日（土）17:00〜予定
出演：山下大輝、畠中祐
※生配信のため、時間が前後する場合がございます。
○販売受付期間
2025年7月11日（金）18:00〜2025年8月2日（土）23:59まで
・視聴方法：YouTubeリミスタ公式チャンネル
https://www.youtube.com/@limitedstand2710
・応募方法・詳細：https://limista.jp/projects/6203
◆corazón
山下大輝 × 畠中祐 1st EP『Share』発売記念 【corazón】オンラインサイン会
開催日時：2025年8月31日（日）13:00〜予定
出演：山下大輝、畠中祐
※生配信のため、時間が前後する場合がございます。
○販売受付期間
2025年7月11日（金）18:00〜2025年8月30日（土）23:59
・視聴方法：corazón公式ネットサイン会URL
https://www.youtube.com/channel/UCXnqNrcQLzDYSzTRx48hjxA
・応募方法・詳細： https://www.corazon-store.com/event/2025/07-11/14045/
◾️山下大輝 × 畠中祐 1st EP『Share』
2025年9月3日（水）リリース
▼Pre-add / Pre-save(配信予約)：
https://a-sketch-inc.lnk.to/Daiki_Yamashita_x_Tasuku_Hatanaka_Share
▼各CDショップ販売リンク
https://a-sketch-inc.lnk.to/Daiki_Yamashita_x_Tasuku_Hatanaka
◆初回限定盤（CD+Blu-ray）
AZZS-164／￥4,800（税込）
※Blu-ray収録内容：MUSIC VIDEOほか、メイキング映像を収録予定
◆通常盤（CD）
AZCS-1135／￥3,000（税込）
※封入特典（初回生産分のみ）：“Share”トレーディングカード（ランダム1点 / 全3種）
■収録曲
最新シングル「Go ahead！」を含む全５曲収録（※初回限定盤・通常盤共通）
01.Share
02.微炭酸アドレセンス
03.Let’s Take2!!
04.和気藹々
05.Go ahead！
◆CDショップ先着予約特典
・アニメイト（通販含む）：缶バッジ ［56ｍｍ］
・Amazon.co.jp：メガジャケ ［各形態別］
・ゲーマーズ：オリジナルブロマイド（複製サイン＆コメント入り）[L判]
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・一般店：オリジナルブロマイド（複製サイン＆コメント入り）[L判]
※一般店はオリジナル特典付与チェーン以外の店舗が対象となります。また、一部特典対象外の店舗がございますので、ご予約・
ご購入時にご自身でご確認ください。
※特典は先着となり、数がなくなり次第終了となります。
▼各CDショップ販売リンク
https://a-sketch-inc.lnk.to/Daiki_Yamashita_x_Tasuku_Hatanaka
◆デジタルシングル「Go ahead！」
配信中：https://a-sketch-inc.lnk.to/go_ahead
関連リンク
◆山下大輝 オフィシャルサイト
◆山下大輝 MUSIC STAFF X
◆畠中祐 オフィシャルサイト
◆畠中祐 オフィシャルX
https://youtu.be/7tRnUsC7uSo