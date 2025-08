◾️「CRY OUT CRY OVER」

配信:https://Who-yaExtended.lnk.to/CRYOUTCRYOVER

◆CD発売日:2025年8月27日(水)

予約:https://who-yaextended.lnk.to/CRUOUTCRYOVER_PKG

○通常盤(CD)

品番:VVCL 2761 金額:1,430円(税込)

◆収録曲

1.CRY OUT CRY OVER

2.夏華日

3.CRY OUT CRY OVER -Instrumental-

4.CRY OUT CRY OVER -TV size-

○期間生産限定盤(CD+Blu-ray)

品番:VVCL 2762~3 金額:2,090円(税込)

※描きおろしイラスト 三方背ケース仕様&ミニポスター付

©作乃藤湖/「陰陽廻天 Re:バース」製作委員会

◆収録内容

Disc 1(CD)

1.CRY OUT CRY OVER

2.夏華日

3.CRY OUT CRY OVER -Instrumental-

4.CRY OUT CRY OVER -TV size-

Disc 2(Blu-ray Disc)

・CRY OUT CRY OVER -Music Video-

・TVアニメ『陰陽廻天 Re:バース』ノンクレジットオープニングムービー

・CRY OUT CRY OVER -Art Work Making Behind The Scenes-