最終未来少女、藤咲凪卒業を受けて次期メンバーオーディション開催決定
アイドルグループ・最終未来少女が、新メンバーオーディション 『The next-generation Audition』の開催を発表した。
先日発表されたNagi(藤咲凪)のグループ卒業を受けて、グループの公式Xでは「現メンバーのTen、Yuika、Luunaと共に、次のステージを目指す新たな仲間を募集することになりました」とポストし、オーディションの開始を発表。また、最終未来少女の新メンバー募集と同時に、所属事務所であるミントプロダクションへのタレント所属に関してのオーディションも並行して実施していく。
◾︎Audition Information
詳細：https://www.saishumiraishoujo.com/news/b6599c8b-58f7-41bd-bf69-0daa88e0be79
◾︎Live Information
[公演名] AI PLANET in 名古屋 #1
[日時] 2025年8月10日(日) 開場15:30 / 開演16:00
[会場] 新栄シャングリラ
[詳細]https://www.saishumiraishoujo.com/news/2f313b24-ceec-409e-b592-3960e4366aa3
[公演名] 最終未来少女 定期公演 AI PLANET #7
[日時] 2025年8月15日(金) 開場17:00 / 開演17:45
[会場] Spotify O-WEST
[詳細] https://www.saishumiraishoujo.com/news/88b2059c-4fd8-4719-a295-abcbae546335
他スケジュール一覧：https://www.saishumiraishoujo.com/schedule
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