自身3度目のワールドツアー「WALK THE LINE」の追加公演となる、初の日本スタジアムツアーが話題を集めているENHYPEN。

海外アーティスト史上最速で実現させた東京・味の素スタジアム公演(7月5・6日)は、豪快なウォーターキャノンや花火といった夏の野外スタジアムならではの演出も大反響。フィナーレを飾る8月2日(土)・3日(日)開催の大阪・ヤンマースタジアム長居公演でも、それを超える盛り上がりが期待されている。

この「WALK THE LINE」ツアーの真っ只中の6月5日には、6thミニアルバム「DESIRE : UNLEASH」をリリースし、米ビルボード・アルバム・チャート"Billboard 200"にも3位にチャートインと絶好調。このカムバック期間に出演した韓国KBSの「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ」第13回でも(韓国放送日:2025年6月6日)でも世界を席巻する勢いを示した。

パク・ボゴムのMCでENHYPENも笑顔でトーク!(「THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ 第13回」より) (C)KBS

「THE SEASONS」シリーズはその名の通り"シーズン"ごとにMCがバトンタッチする形式がユニークな音楽番組。番組初の"俳優MC"となったパク・ボゴムが司会を務める第7シーズン「〜パク・ボゴムのカンタービレ」は、毎回反響が高く、今年4月に韓国放送された第5回でユン・ジョンシンと一緒に披露したコラボ曲「上り坂」の音源が、8月1日(金)にリリースされるほどの支持を獲得。同日の8月1日(金)には惜しまれつつ第7シーズンが最終回を迎える(日本では10月にKBS Worldにて初放送)。

そんな「THE SEASONS」シリーズへの出演は、Fin.K.L.(ピンクル)出身のイ・ヒョリがMCを務めた第4シーズン「〜イ・ヒョリのレッドカーペット」(韓国放送日:2024年2月23日)に初出演して以来、2度目となったENHYPEN。

ボゴムとのトークでは、グローバルな活躍ぶりを象徴するアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella(コーチェラ) 2025」への出演を振り返り、リーダーのJUNGWON(ジョンウォン)が「夢のステージなので、信じられなかった」と率直な言葉で感動を語った。

一方、「喉に砂が詰まって声が出なくなったので、ステージ直前まで水を口に含んでいた」という砂漠地帯ならではの舞台裏の苦労を明かしていたのがHEESEUNG(ヒスン)。「まだ声がちょっと...」とJUNGWONからツッコまれると、「思い出しただけで口が...」と返すなど、約45分間で13曲をやり切った圧巻のステージについて、ジョークを交えながら振り返っていた。

キャリアハイを更新し続けているENHYPENも、この11月にはデビュー6年目に突入。ボゴムから「誰が最も成長したか?」と質問されると、満場一致で名前が上がったのが"マンネ(末っ子)"の日本人メンバー、NI-KI(ニキ)。「昔は一番小さかったけど、今では一番背が高いです」と語る低音ボイスや、その落ち着いた雰囲気には、"21歳(※2005年12月生まれ)"という年齢を聞いたボゴムも驚きを隠しきれない様子だった。

前回出演した第4シーズンから1年以上が経ち、更なる成長を遂げた7人は、パフォーマンスでも余裕たっぷり。オープニングではファン人気の高いラブソング「Polaroid Love」をバンドアレンジで披露すると、爽やかな歌声や客席に降りていくファンサでも会場を魅了した。

また前回の出演ではワン・ダイレクションの「What Makes You Beautiful」をカバーし、MCのイ・ヒョリに一輪のバラを贈るサプライズ演出がありながらの、ラフで楽しいパフォーマンス動画が驚異的な視聴回数(番組放送時点で1800万回)を記録するなど大反響。このおかげで海外でも知られるようになったと謙遜気味に語った今回は、Imagine Dragons(イマジン・ドラゴンズ)の「Demons」をカバーし、しっとりした歌声で大人な魅力をアピール。こちらも好評で6月13日に音源がリリースされた。

そして番組のラストでは、ENHYPENがデビュー当初から貫き続ける"ヴァンパイア"コンセプトの新曲「Bad Desire (With or Without You)」を披露。「君をヴァンパイアにしたい」という抗えない欲望を表した、ゾクゾクするほどの色気に満ちたダンスパフォーマンスで、グループとしての成熟ぶりを見せつけているようだった。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ 第13回

放送日時:2025年8月12日(火)0:30〜、8月17日(日)1:20〜

チャンネル:KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ