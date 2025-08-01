【暴風警報】千葉県・銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市などに発表 1日18:17時点
気象台は、午後6時17分に、暴風警報を銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、一宮町、長生村、白子町、御宿町、鋸南町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】千葉県・銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市などに発表 1日18:17時点
北東部、南部の海上では、2日未明から2日明け方まで暴風に警戒してください。南部では2日明け方まで、北東部では2日朝まで、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■銚子市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
2日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
■館山市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■旭市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
■勝浦市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■鴨川市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■南房総市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■匝瑳市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
■山武市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
■いすみ市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大網白里市
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
■九十九里町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
■横芝光町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
■一宮町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
■長生村
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
■白子町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日朝にかけて警戒
予想最大波高 6m
■御宿町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■鋸南町
□暴風警報【発表】
2日未明から2日明け方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
2日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m