¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö·Ã¤ß¤Î±«¡×¤È¤Ê¤ë¤«¡¡ÂÔË¾¤Î¿··¿¥Õ¥í¥¢ÅêÆþ¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³Í¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Í½Áª7°Ì¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿1ÉÃ¤Îº¹¤Ç¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤òÆ¨¤·¤Æ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥Ù¥ë¥®¡¼GP¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é4Æü¡£³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Î¥Ï¥ó¥¬¥í¥ê¥ó¥¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¥ë¥·¥ã¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤È¤Ï°ã¤¤¡¢²Æ¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¤ÇÈ¾Âµ¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£
¡¡¥¹¥Ñ¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ôÆü´Ö¤Ï°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È³ÑÅÄ¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¸÷¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤¤¡¡photo by BOOZY
¡Ö¥¹¥Ñ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¥Ô¥Ã¥È¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤¹¤®¤Æ¥¿¡¼¥ó¥¤¥ó¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤Î»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¤ê¤È¡¢¾¯¤·ÉÔ±¿¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿ôÆü¤Ï°ú¤¤º¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤â¾¯¤·¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥×¥í¥È¥³¥ë¡Ê¼ê½ç¡¢·è¤á»ö¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£½µËö¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ·¸õ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¤Ê¤¼¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÆÃ¤Ë³ÑÅÄ¤ÈÃ´Åö¥ì¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¦¥Ã¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢4·î¤ÎÆüËÜGP¤ÇµÞî±¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é¤Þ¤À4¥«·î¤Î´Ø·¸¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í½Áª¤«¤é¿··¿¥Õ¥í¥¢¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎµóÆ°¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÑÅÄ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤¬¡Ö·ë²Ì¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ë¤âÂç¤¤Ê²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ç¡¼¥¿¾å¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡Ê·è¾¡¤Î¡Ë¥ê¥¶¥ë¥È¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤³¤¦¤·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤¬½Ð¤»¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡£ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ç¤·¤¿¡×¡Ú¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î±«¤ÏÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¤¡Û
¡¡¥¹¥Ñ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤¬¡Ö¤³¤³¿ôÀï¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç¤Î¥¿¥¤¥ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤À¡£
¡¡¿··¿¥Õ¥í¥¢¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤É¤ì¤À¤±²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³ÑÅÄ¼«¿È¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÇÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡Í½Áª°ìÈ¯¤ÎÂ®¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤Î¤Ï°ã¤¤¡¢Ä¹¤¤¼þ²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò¤¤¤«¤Ë¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥¹¥Ñ¤Ç¤ÏÄ¶Çö·¿¥¦¥¤¥ó¥°¤òÁõÃå¤·¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ìÂ³¤±¡¢ËÜÍè¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï©ÌÌ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¥¦¥§¥Ã¥È¤«¤é¥É¥é¥¤¤Ø¤È´¥¤¤¤Æ¤¤¤¯ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·º£½µËö¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¿··¿¥Õ¥í¥¢¤ÇÁö¤ê¡¢ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸½ºßÃÏ¤òÇÄ°®¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë²þÁ±ÊýË¡¤ÎÌÏº÷¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤È³ÑÅÄ¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼GP·è¾¡¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¸å¤í¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µì·¿¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«½ã¿è¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Èæ³Ó¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ïº£½µËö¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë¡Ë¥Þ¥·¥óÆÃÀ¤¬¾¯¤·¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÂçÉý¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¥Õ¥í¥¢¤Î¸ú²Ì¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢º£½µËö¤Ï¤½¤³¤ò°ÂÄê¤·¤¿¥É¥é¥¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï±«Íí¤ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢FP2¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Å·µ¤Í½Êó¤ÏÆüÍË¤Î¸áÁ°Ãæ¤¬±«¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏÅÚÍË¸á¸å¤ÎÍ½Áª¸åÈ¾¤â±«¤À¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î±«¤ÏÄ¹¤¯¥·¥È¥·¥È¤È¹ß¤ë±«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÞ¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢À²¤ì´Ö¤â¹¤¬¤ë±«¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤¿ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ú²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬...¡Û
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¡¢Ä¹¤¯²ó¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÃæÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÏ¢Â³¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¬¥í¥ê¥ó¥¯¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÅ·¸õ¤ÎÇÈÍð¤¬º£²ó¡¢³ÑÅÄ¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£¥¹¥Ñ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¼ºÇÔ¤«¤é¤Î²þÁ±¤¬¤½¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËËþ¤Á¤¿²áµî¤Î°ÕÌ£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÍ½Áª¤Ç¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÄ¹¤é¤¯³Í¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£½µ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³Í¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µËö¤ÎÁ´¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²ÆµÙ¤ßÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾ÀïºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£