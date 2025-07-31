MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2025「心のはしを辿って」全国ツアー、東京・大阪公演に続く3公演目を愛知にて開催！

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2025年7月30日(水)、Zepp Nagoyaにて、MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2025「心のはしを辿って」愛知公演（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催された。

MyGO!!!!!二度目となるZEPP TOURは、早々に全4公演の会場チケットが完売。東京・大阪公演に引き続き本公演も後方立ち見エリアを含めて満員の観客で埋まり、注目度の高さを感じさせるものとなった。

公演では、本ツアーで初披露となった「掌心正銘」を含め、全16曲を演奏。東京・大阪公演に続くカバー曲「猛独が襲う」「swim」のほか、東京公演での「潜在表明」、大阪公演での「無路矢」に代わり「回層浮」が披露された。

本編最後では東京公演で初公開・初演奏された、ツアーの表題曲でもある新曲「往欄印」を披露。愛知公演も大きな盛り上がりの中で幕を下ろした。

ZEPP TOURは最終公演となる8月7日(木) 北海道公演を控えている。今後もMyGO!!!!!の活動に是非注目してほしい。

MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2025「心のはしを辿って」愛知公演

2025年7月30日(水) 開場17:30／開演18:30

会場：Zepp Nagoya

出演：MyGO!!!!!（羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子）

公演詳細

https://bang-dream.com/mygo_tour2025_nagoya

＜セットリスト＞

M1 端程山

M2 歌いましょう鳴らしましょう

M3 影色舞

M4 輪符雨

M5 砂寸奏

M6 猛独が襲う

M7 swim

M8 壱雫空

M9 回層浮

M10 処救生

M11 名無声

M12 掌心正銘

M13 孤壊牢

M14 往欄印

EN1 聿日箋秋

EN2 迷星叫

セトリプレイリスト公開中

http://bmu.lnk.to/mygo_zt25_aichipr

※一部楽曲を除く

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●配信情報

MyGO!!!!!

「迷子集会」出張版 第二弾 - 日常の欠片 -

配信チケット発売中

8月16日(土)、飛行船シアターにて開催されるMyGO!!!!!の「迷子集会」出張版 第二弾 -日常の欠片-の配信チケットが現在発売中です。

2025年8月16日(土)

昼の部 開場14:15／開演15:00（予定）

夜の部 開場17:45／開演18:30（予定）

会場：飛行船シアター

配信チケット

視聴価格：各部1,650円(税込)

受付URL

https://eplus.jp/mygo_ccex_event/st/

販売期間：2025年8月23日(土) 21:00まで

配信期間：2025年8月23日(土) 23:59まで

(C)BanG Dream! Project

Photo ハタサトシ

関連リンク

バンドリ！公式サイト

https://bang-dream.com