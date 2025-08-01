£ÃÂçºå¡¢¿¹Åç²ñÄ¹¤ËµÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬¥Ê¥¤¥¹¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡©¡¡Ìµ»ö¤Ë¡È¥´¡¼¥ë¡É¤Ç¤¡ÖµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù»¡¡¢ÂçºåÉÜ¡¢ÂçºåÉÜËÉÈÈ¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö²þÀµÂçºåÉÜ°ÂÁ´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¾òÎã¡×»Ü¹Ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬£±Æü¡¢£Ê£ÒÂçºå±Ø¤ÎÂçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥££²³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥à¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£ÃÂçºå¤Î¿¹Åç´²¹¸ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤ä¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡£ÃÂçºå¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤è¤êÂçºåÉÜ·Ù¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º¾µ½Èï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤·¤¿Êý¤ËÂÐ¤·¡¢£ÃÂçºå¤è¤ê¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Î´ÑÀï¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÂ£Äè¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¿¹Åç²ñÄ¹¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤º¡Ö¤ä¤ß¡¢¤ä¤ß¡¢¤ä¤ß¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸å¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥Õ¥©¥í¡¼¡£¿¹Åç²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¡¢Âçºå¤Î³¹¤ò¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤¤³¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Î¡È¥¢¥·¥¹¥È¡É¤â¤¢¤ê¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÏ¢Â³ÆÀÅÀµÏ¿¡Ê£·»î¹ç¡Ë¤ò»ý¤Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¡È¥´¡¼¥ë¡É¤òÌµ»ö¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¿¹Åç²ñÄ¹¤Ï¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¡ÊºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ë¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Î¥´¡¼¥ë¤Ïº¾µ½Èï³²¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¡¢ÂçºåÉÜ°ÂÁ´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¾òÎã¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ö£±Æü¤Ç£±£·£°£°Ëü±ß¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤â¡¢ÌÀÆü¤â¡¢ÆÃ¼ìÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¡£²¿¤È¤«¸º¤é¤½¤¦¤È¡££Á£Ô£Í¤ÎÁ°¤ÇÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÄÌÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é£Á£Ô£Í¤ÎÁàºî¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£