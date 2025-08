◆JO1大平祥生、ファンとの絆と新たな挑戦への想いを語る

【モデルプレス=2025/08/01】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)の大平祥生が、現在発売中の雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.11」(東京ニュース通信社刊)に登場。デビュー5周年を迎えた現在のファンとの絆や楽曲への想い、今後の目標について語っている。この5年間の支えについて「オンラインでもオフラインでも会いにきてくれるJAM(ファンネーム)からの言葉は響きますね」と明かした大平。「僕のパフォーマンスを見て『夢のためにがんばります!』って言ってもらえると嬉しいですし、『応援しています!』『生きる活力になってます!』といろんな思いを伝えてくれるから、泣きそうになることもあって」とファンへの感謝を語った。

ドキュメンタリー映画第2弾「JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-」(公開中)の主題歌「Bon Voyage」については「11人で歌っている"The story of 11, one bright dream"ってところがすごく好きですね。11人で歌うからこそ価値がある歌詞だと思うんです」とコメント。今後の目標として「楽曲提供もしたいし、俳優もしたいと思っているんです。実は今、演技や声優のレッスンを受けていて」と新たな挑戦への意欲を示し、「自分が作った楽曲が主題歌になって、その作品に俳優や声優として関われたら嬉しい」と夢を語っている。このほかにも誌面では、大平がこの5年間で見たメンバーそれぞれの魅力についても明かしている。