ISSEI・元ASTRO ROCKY（ラキ）ら、エンタメ×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」出演者第2弾解禁
【モデルプレス＝2025/08/01】次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）の出演者第2弾が解禁された。
【写真】福本大晴・ISSEIら新イベント豪華出演者
「STARRZ TOKYO」は、2024年に第1回目の開催を迎え、東京都・きゅりあん（品川区立総合区民会館）にて実施。ニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
第2弾で新たに発表するアーティストには、元「美 少年」のメンバーで現在はTOBEに所属し、ソロアーティストとして活動。今年1月にはデジタルシングル「Go Getter feat. AK-69」にてAK-69とのfeat.楽曲による鮮烈なデビューを果たしたISSEI、2021年SKY-HIに送ったデモ一曲で心を撃ち抜き、14歳にしてアーティスト契約を掴み取り、独特の声、ワードセンス、テクニカルなフロウからダンスやトラックメイクまでハイレベルでこなすedhiii boi、5人の音楽とパフォーマンスで、世界中の人々に感動を与え続けられるようグループ名に願いが込められており、メジャーデビュー曲「しましょ」のMusic Videoはデビュー日前から再生回数100万回を突破と注目のCiON、韓国で人気を博したグループASTROの元メンバーでソロデビュー後はダンス、演技の才能に目覚め多岐に渡り活躍を見せているROCKY（ラキ）、そしてZ世代に人気のガールズグループ@onefiveが名を連ねる。
モデルには、ABEMAの恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」出演で話題の藤田みあ、双子のユニットとして人気のじゅんな・ゆうな、Netflixリアリティーショーや情報番組に出演する俳優の島村雄大、そしてアイドルプロデュースや歌手としても活動する深瀬美桜を含む22人の出演が決定した。
・アーティスト（五十音順）
ISSEI／AKB48／edhiii boi／NMB48／O-MENZ／CiON／ZOCX／高嶺のなでしこ／22/7／福本大晴／フィロソフィーのダンス／MATSURI／ROCKY／Rain Tree／@onefive／and more…
※AKB48、NMB48の出演メンバーに関して、公式HPにて確認可能。
・モデル（五十音順）
麻丘真央（22/7）／綾瀬ことり（Rain Tree）／Ayana／アリアナさくら／大久保琉唯／北爪美月／倉田乃彩／佐藤ノア／椎名桜月（22/7）／重川茉弥／島村雄大／じゅんな・ゆうな／Jona／鈴木渉（MATSURI）／すみぽん（高倉菫）／谷田ラナ／つばき（TSUBAKI）／中川心／バンダリ亜砂也／ひまひま／FUKA／深瀬美桜／福井巴也（UNiFY）／藤田みあ／正宗幹也／Mumeixxx／山崎心（ ※「崎」は正式には「たつさき」）／りゅうと（choco）／渡辺真（MATSURI）／and more…
＜開催概要＞
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
公式サイト：https://starrz.tokyo/
X：https://x.com/starrz_tokyo
Instagram：https://www.instagram.com/starrz_tokyo/
＜チケット情報＞
第1次先行販売開始日：2025年7月11日（金）18：00〜
第1次先行販売終了日：2025年7月27日（日）23：59
チケットURL：https://tiget.net/events/414451
※チケットは抽選での販売。
（modelpress編集部）
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【写真】福本大晴・ISSEIら新イベント豪華出演者
◆エンタメ×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」
「STARRZ TOKYO」は、2024年に第1回目の開催を迎え、東京都・きゅりあん（品川区立総合区民会館）にて実施。ニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
◆「STARRZ TOKYO 2025」出演者第2弾解禁
第2弾で新たに発表するアーティストには、元「美 少年」のメンバーで現在はTOBEに所属し、ソロアーティストとして活動。今年1月にはデジタルシングル「Go Getter feat. AK-69」にてAK-69とのfeat.楽曲による鮮烈なデビューを果たしたISSEI、2021年SKY-HIに送ったデモ一曲で心を撃ち抜き、14歳にしてアーティスト契約を掴み取り、独特の声、ワードセンス、テクニカルなフロウからダンスやトラックメイクまでハイレベルでこなすedhiii boi、5人の音楽とパフォーマンスで、世界中の人々に感動を与え続けられるようグループ名に願いが込められており、メジャーデビュー曲「しましょ」のMusic Videoはデビュー日前から再生回数100万回を突破と注目のCiON、韓国で人気を博したグループASTROの元メンバーでソロデビュー後はダンス、演技の才能に目覚め多岐に渡り活躍を見せているROCKY（ラキ）、そしてZ世代に人気のガールズグループ@onefiveが名を連ねる。
モデルには、ABEMAの恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」出演で話題の藤田みあ、双子のユニットとして人気のじゅんな・ゆうな、Netflixリアリティーショーや情報番組に出演する俳優の島村雄大、そしてアイドルプロデュースや歌手としても活動する深瀬美桜を含む22人の出演が決定した。
◆「STARRZ TOKYO 2025」出演者一覧
・アーティスト（五十音順）
ISSEI／AKB48／edhiii boi／NMB48／O-MENZ／CiON／ZOCX／高嶺のなでしこ／22/7／福本大晴／フィロソフィーのダンス／MATSURI／ROCKY／Rain Tree／@onefive／and more…
※AKB48、NMB48の出演メンバーに関して、公式HPにて確認可能。
・モデル（五十音順）
麻丘真央（22/7）／綾瀬ことり（Rain Tree）／Ayana／アリアナさくら／大久保琉唯／北爪美月／倉田乃彩／佐藤ノア／椎名桜月（22/7）／重川茉弥／島村雄大／じゅんな・ゆうな／Jona／鈴木渉（MATSURI）／すみぽん（高倉菫）／谷田ラナ／つばき（TSUBAKI）／中川心／バンダリ亜砂也／ひまひま／FUKA／深瀬美桜／福井巴也（UNiFY）／藤田みあ／正宗幹也／Mumeixxx／山崎心（ ※「崎」は正式には「たつさき」）／りゅうと（choco）／渡辺真（MATSURI）／and more…
◆「STARRZ TOKYO」開催概要
＜開催概要＞
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
公式サイト：https://starrz.tokyo/
X：https://x.com/starrz_tokyo
Instagram：https://www.instagram.com/starrz_tokyo/
＜チケット情報＞
第1次先行販売開始日：2025年7月11日（金）18：00〜
第1次先行販売終了日：2025年7月27日（日）23：59
チケットURL：https://tiget.net/events/414451
※チケットは抽選での販売。
（modelpress編集部）
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