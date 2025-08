西野カナが、『はじめての西野カナ』と題したアルバムを、配信限定で8日にリリースすることがわかった。同作には、最新シングル「マジカルスターシャインメイクアップ☆」をはじめ、「トリセツ」「会いたくて 会いたくて」などを含む全36曲を収録。『日本レコード大賞』で大賞を受賞した「あなたの好きなところ」をはじめ、優秀作品賞の受賞曲が5曲、ゴールドディスク認定を受けたシングルが7曲、ダウンロードでゴールド認定を受けた楽曲が22曲ラインナップされている。

「会いたくて 会いたくて」「if」「Dear…」などのロングヒット曲も収録されており、7年ぶりの『ミュージックステーション』出演や『THE FIRST TAKE』初登場などで再注目を集めるなか、新たに西野の音楽に触れる人から長年のファンまで楽しめる内容となっている。あわせて、同作のジャケット写真も公開。ピンク×シャイニーを基調に、現在の西野を象徴するビジュアルに仕上がっている。さらに、SpotifyおよびApple Musicでは事前予約がスタート。予約者には、アーティスト写真の未公開カットを使用したオリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。■『はじめての西野カナ』収録曲一覧M01. マジカルスターシャインメイクアップ☆M02. トリセツM03. DarlingM04. 会いたくて 会いたくてM05. ifM06. Best FriendM07. With YouM08. GO FOR IT !!M09. BelieveM10. No.1M11. もしも運命の人がいるのならM12. EYES ON YOUM13. Dear…M14. 君ってM15. 遠くても (feat. WISE)M16. 君に会いたくなるからM17. DistanceM18. We Don't StopM19. EsperanzaM20. もっと…M21. Have a nice dayM22. あなたの好きなところM23. 私たちM24. このままでM25. たとえ どんなに…M26. 好きM27. RainbowM28. パッM29. LOVE & JOYM30. I wanna see you danceM31. 恋する気持ちM32. アイラブユーM33. また君に恋をするM34. 涙色M35. AlwaysM36. Together