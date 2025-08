佐野元春&ザ・ハートランドによる1994年のラストライブ『LAND HO!』の完全版Blu-rayが、特製ボックスセットとして10月1日に発売されることが決定した。『LAND HO! LIVE AT YOKOHAMA STADIUM 1994.9.15/佐野元春 WITH THE HEARTLAND』と題された同作は、同年9月15日に神奈川・横浜スタジアムで行われた一夜限りのアンコール公演を収録したもの。ザ・ハートランドの歴代メンバーが集結し、佐野の初期キャリアを支えたバンドの軌跡を締めくくった“伝説の夜”を、レストアと再ミックスによって現代のクオリティで蘇らせている。

ボックスセットには、ライブ映像Blu-rayに加え、伊藤銀次、渋谷陽一さんらの証言を収録したドキュメンタリー、厳選楽曲をまとめたCD『THE ESSENTIALS』、当時の会場限定で販売されたメモリアル写真集の復刻版、B3ポスター、80ページの豪華ブックレットなどを封入。ブックレットには、解説、ジャーナル記事、未発表フォト、歌詞、ハートランドからの手紙が収められている。さらに、同ライブの映像作品は、全国26都市・27館にて劇場上映も実施。上映日はライブからちょうど31年後となる9月15日で、佐野のデビュー45周年ツアー開催都市を中心に一夜限定で上映される。Blu-rayには、「サムデイ」「アンジェリーナ」「約束の橋」など全31曲を収録。サポートには伊藤銀次、里村美和、横内タケ、Melodie Sexton、Paula Johnsonらも参加している。同作の予約受付は各ECサイトおよび全国のCDショップでスタート。特典情報は各サイトにて随時発表される。■劇場上映概要日時:9月15日(月・祝) 午後4時30分開映※長崎・セントラル劇場のみ午後5時30分開映北海道・札幌シネマフロンティア青森・イオンシネマ新青森秋田・ALVEシアター supported by 109シネマズ宮城・MOVIX仙台群馬・イオンシネマ太田埼玉・MOVIXさいたま東京・新宿バルト9東京・MOVIX亀有千葉・イオンシネマ市川妙典神奈川・横浜ブルク13静岡・静岡東宝会館新潟・T・ジョイ新潟万代石川・イオンシネマ金沢フォーラス愛知・ミッドランドスクエアシネマ三重・109シネマズ四日市京都・T・ジョイ京都大阪・T・ジョイ梅田兵庫・109シネマズHAT神戸岡山・イオンシネマ岡山広島・広島バルト11鳥取・MOVIX日吉津香川・イオンシネマ高松東福岡・T・ジョイ博多長崎・セントラル劇場熊本・熊本ピカデリー鹿児島・鹿児島ミッテ10沖縄・ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添