TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢Àè·î´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¿û¸µÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¿û¸µÁíÍý¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆü´ÚµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤ÎµÄ°÷¤é¤Ï¡¢Àè·î30Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿û»á¤é¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÁíÍý´±Å¡¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¿û»á¤È¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿Æü´ÚµÄÏ¢¤Î´´»öÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÄ¹ÅçÁíÍýÂç¿ÃÊäº´´±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñÃÌ¤Ç¤ÏÍûÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢Æü´Ú¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤ÎºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤ÎÄó°Æ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Îò»ËÇ§¼±¤ÎÌäÂê¤äËÌÄ«Á¯¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñÃÌ¤Ç°ìÀÚ¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£