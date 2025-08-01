キャンペーン：「Amazon暮らし応援サマーセール」にE＆Iクリエイションが参加 SG-imageの“形状可変絞り”レンズなど
E＆Iクリエイション株式会社は、8月1日（金）にスタートした「Amazon暮らし応援サマーセール」で同社取り扱いブランドのセール販売を行っている。
対象ブランドはAstrHori、SG-image、AKuser BE THE ULTIMATE。交換レンズをはじめ、露出計や保護クロスなど各種アクセサリーをラインアップする。
例えば、形状可変絞りを搭載するSG-imageブランドの「50mm F1.8 ファントムレンズ」は、2万5,960円のところ20％OFFの2万768円となっている。
セール期間
2025年8月1日（金）9時00分～8月10日（日）23時59分
セール対象品（一部）
※通常価格→セール価格
※かっこ内は割引率
SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ
25,960円→20,768円（20%OFF）
SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ
13,250円→12,587円（5%OFF）
SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ
8,350円→7,932円（5%OFF）
AKuser BE THE ULTIMATE SRB1000
7,420円→6,900円（7%OFF）
AstrHori 10mm F8.0 II APS-C
9,370円→7,964円（15%OFF）
AstrHori 露出計 XH-2
12,050円→10,845円（10%OFF）
AstrHori クッツクラッパー
1,210円→968円（20%OFF）
AstrHori AF 27mm F2.8 STM
22,910円→19,800円（13%OFF）