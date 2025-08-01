E＆Iクリエイション株式会社は、8月1日（金）にスタートした「Amazon暮らし応援サマーセール」で同社取り扱いブランドのセール販売を行っている。

対象ブランドはAstrHori、SG-image、AKuser BE THE ULTIMATE。交換レンズをはじめ、露出計や保護クロスなど各種アクセサリーをラインアップする。

例えば、形状可変絞りを搭載するSG-imageブランドの「50mm F1.8 ファントムレンズ」は、2万5,960円のところ20％OFFの2万768円となっている。

セール期間

2025年8月1日（金）9時00分～8月10日（日）23時59分

セール対象品（一部）

※通常価格→セール価格
※かっこ内は割引率

SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ

25,960円→20,768円（20%OFF）

SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ

13,250円→12,587円（5%OFF）

SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ

8,350円→7,932円（5%OFF）

AKuser BE THE ULTIMATE SRB1000

7,420円→6,900円（7%OFF）

AstrHori 10mm F8.0 II APS-C

9,370円→7,964円（15%OFF）

AstrHori 露出計 XH-2

12,050円→10,845円（10%OFF）

AstrHori クッツクラッパー

1,210円→968円（20%OFF）

AstrHori AF 27mm F2.8 STM

22,910円→19,800円（13%OFF）