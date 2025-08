母心やさらば青春の光出演！福島中央テレビ「福笑FES!!」

福島中央テレビは、開局55周年記念として、お笑いエンターテインメントイベント「福笑FES!!」(ふくわらいフェス)を2025年11月3日(月)に郡山市で開催します。

福島中央テレビ「福笑FES!!」

開催日 :11月3日(月)

会場 :けんしん郡山民文化センター 大ホール(郡山市麓山一丁目167番1)

開場 :午後2時30分

開演 :午後3時30分

第1部 :出演芸人たちの爆笑ネタ

第2部 :出演芸人による企画

福島中央テレビは、開局55周年記念として、お笑いエンターテインメントイベント「福笑FES!!」(ふくわらいフェス)を2025年11月3日(月)に郡山市で開催。

福島県内のテレビ番組やイベントなど、福島で活動を始めて20年、多くの福島県民に親しまれているお笑いコンビ「母心」が、「さらば青春の光」や「U字工事」、「ヤーレンズ」、「ライス」など全国で活躍する人気芸人たちと共演。

福島県のあんなことやこんなことをネタにして笑いまくるイベントです。

■特別番組

「福笑FES!!」の一部を収録し、特別番組として福島中央テレビで2025年12月に放映予定です。

お茶の間にも福島発の笑いをお届けします。

■出演者

母心/さらば青春の光/U字工事/ぺんぎんナッツ/パンサー 尾形貴弘/ライス/ヤーレンズ 他

母心、さらば青春の光

U字工事

ヤーレンズ

パンサー 尾形貴弘

ライス

ぺんぎんナッツ

■内容

芸人としての出発の地、ここ福島に根付いて20年にわたり笑いを届けてきた「母心」の2人は、福島中央テレビの情報番組「ゴジてれChu!」をはじめ、多くの番組やCMに出演し、福島を盛り上げてきました。

そんな母心が共演者となる“ふくしまを盛り上げる芸人仲間”をスカウトして出演者が決まっていきます。

今回は、いま最もチケットが取りにくいコンビと言われる「さらば青春の光」をはじめ、M-1グランプリ2023で準優勝した「ヤーレンズ」、福島県内で数多くのイベントに出演する「U字工事」、キングオブコント2016王者の「ライス」など豪華なメンバーが出演し、福島でしか見られない笑いをお届けします。

<出演権をかけた若手オーディション開催!>

イベントへの出演権を懸け、福島ゆかりの若手芸人を対象にしたオーディションの開催が決定しました。

母心よる審査とWEBでの一般投票により選考し、10月発表予定です。

「さらば青春の光」に突撃交渉する「母心」

(母心がさらば青春の光に突撃交渉。

その様子を福島中央テレビの番組「ゴジてれChu!」(8月1日(金)午後3時50分〜)、「ゴジてれ×Sun!」(8月3日(日)午後4時25分 〜)で放送。)

■出演者コメント

【母心】

母心

昔から福島でお笑いフェスをやりたいとは思っていて、10年前にも母心主催で開催しているんですけど、そのころは59市町村を全部回ったり、半分以上手売りでチケットを売り歩いたり(笑)。

今回は中テレとタッグを組めたので心強いし、母心を知らない人も巻き込めたらと思います。

「福笑い」というと、おかめやひょっとこなどの顔の輪郭が描かれた紙に、目・鼻・口などのパーツを目隠しして並べる遊びがありますが、顔のパーツが最初はバラバラで、それがどんどんきれいに形作られる様子を楽しむもの。

中テレもオリジナルのお笑いフェスを作るのは初めてだし、初めて福島に来る芸人もいるし、まだバラバラかもしれないけど、それが整っていく様子もぜひ楽しんでほしい。

そのためにも見に来てくれたお客さんはもちろん、出てくれる芸人も「福笑FES!!楽しかった〜!」と思ってもらえるイベントに育てたいですね。

そうね…現状まだ決まってないことの方が多いけど、打ち上げ会場だけは真っ先に決めておこうかな(笑)

【さらば青春の光】

さらば青春の光

母心、相変わらず面白かったですね。

いま目の前にいるから悪口言いにくい(笑)

気心知れたメンバーというか、ヤーレンズなんかは大阪時代から一緒ですし、「有吉の壁(日本テレビ)」で一緒のU字工事さんがいるのは楽しそうやなと思います。

ネタ以外にフリートークもあるとさっき知って、きょうもずっとフリーやからそういう県民性なんだなと思ってます。

あんま固まってないんやなと。

是非とも生で我々を見ていただけたらと思いますね。

スベっても文句は言わせないぞ!

■チケット販売

販売価格:2,980円(税込) ★ふくわらい特別価格

<先行抽選販売>※ローチケのみ

2025年8月1日(金) 17:00〜8月11日(月) 23:59

当選発表:2025年8月14日(木)15:00

Lコード:23009

<一般販売>

2025年9月1日(月)10:00 販売開始

【プレイガイド】

(1) ローチケ

[web] 紙チケット・電子チケット

(2) セブンチケット

[web、セブンイレブン店頭販売] 紙チケット

※先行販売はローチケのみです。

※5歳以上は有料。

4歳以下はひざ上のみ無料、但し、お席が必要な場合は有料です。

※チケット1枚でお一人様のみ有効です。

※チケットは、いかなる事情(紛失、破損、体調不良、会場の混雑など)があっても再発行および払い戻しはいたしません。

※ 郡山市麓山地区立体駐車場は、イベント開催時、混雑が予想されますのでご注意ください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 母心やさらば青春の光出演!福島中央テレビ「福笑FES!!」 appeared first on Dtimes.