7人組グローバルグループ、ENHYPENが、『ENHYPEN 日本4thシングル「宵-YOI-」発売記念ショーケース』を行いました。





イベントでは、「宵-YOI-」に収録されている3曲のうち、タイトル曲の「Shine On Me」と、「Bad Desire(With or Without You)[Japanese Ver.])の2曲を披露しました。









NI-KI(ニキ)さんが“皆さん、会いたかったですか?“と、ファンに問いかけると、ファンの歓声が。

JUNGWON(ジョンウォン)さんが“ENGENE(ファン)、今日もキレイね“と、キュートな日本語で呼びかけると、悲鳴にも似た歓声が上がりました。





続けて、JAY(ジェイ)さんは“こんな「良い」日に、皆さんに「宵-YOI-」を披露して嬉しいなと思います。「よい」だけに“と、流暢な日本語でダジャレを披露。大きな笑いが起きました。





ファンへのメッセージを求められたNI-KIさんとJAKE(ジェイク)さんが、2人一緒に、“ENGENEが僕の全部です!“と伝えると、ファンは大盛り上がり。

しかし、2人の声がうまく揃わなかったこともあり、SUNGHOON(ソンフン)さんから、“ボロボロコンビ“と鋭いツッコミが。驚いた司会者から“ボロボロ?!“と、聞き返されると、SUNGHOONさんは“あ、バラバラだ“と、日本語を間違えてしまったことを明かし、会場は、ほっこりムードに包まれました。



さらに、HEESEUNG(ヒスン)さんは、収録曲「Echoes」の一部をアカペラで歌って美声を披露。

SUNGHOONさんは“ENGENEに会うために、僕は生まれてきたから、これからも一生懸命頑張ります“と、日本語でファンにメッセージを送りました。



そして、SUNOO(ソヌ)さんは、この日のために準備したという日本語で、“やったる!“と気合を入れて、“ENGENE、いつも僕のそばにいてね。絶対どこにも行かないで。ずっと一緒だよ“と流暢に決めると、盛大な歓声が沸いていました。



【担当:芸能情報ステーション】