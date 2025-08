本田仁美所属のSAY MY NAME、“8人組の新体制”で初カムバック！1stシングル『iLy』本日リリース

SAY MY NAMEが、新体制でカムバックを迎える。

SAY MY NAMEの1stシングル『iLy』が本日(8月1日)18時、各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

夏のカムバック合戦に合流するSAY MY NAMEは、本格的な活動を始動。フランキー・ヴァリの『Can't Take My Eyes Off You』をサンプリングした爽やかなサマーソング『iLy』で、世界中のリスナーの夏を盛り上げる。

『iLy』は、原曲特有のロマンティックなムードにUKガラージをベースとした現代的な感性を加えたダンスポップトラックに新たにアレンジした楽曲。クールなエネルギーが込められた掛け声と、中毒性の高いサビが清涼感を与える見込みだ。

SAY MY NAMEは、多くの人に親しまれるメロディをベースに、ハイティーンムードのキッチュな魅力を融合させた『iLy』を通じて、親しみやすさと新鮮さを同時に届ける意気込みを見せている。

今回のカムバックは、8人目のメンバー・シュイの合流後、初のカムバックとなる。 SAY MY NAMEは、18時に音源とミュージックビデオを同時公開し、同日放送のKBS2『ミュージックバンク』でパフォーマンスを初披露する予定だ。

◇SAY MY NAMEとは?

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。