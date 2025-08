女子バレー元日本代表の大友愛さんが、自身のインスタグラムを更新。娘で日本代表でもある秋本美空選手とのツーショットを公開しました。

大友さんは「The last day off.(最後の休日)Switch on again from tomorrow.(明日からまたスイッチオン)」とつづり、二人してピースサインの写真をアップしました。

秋本選手は試合では髪をくくっていますが写真では外巻きにして色も少し明るく、大友さんも赤みがかった髪色にチェンジ。これに「みくちゃん、髪の毛かわいいですね」「イメチェン 可愛い」の声が。さらに 「美人親子すぎます」「姉妹って言われてもわかんない」「みくちゃんママとの時間エンジョイしてね」と親子での仲良しショットにもコメントが寄せられました。

その秋本選手は、1日にドイツ1部へ海外移籍することを発表。大友さんは、インスタグラムのストーリーズにおいて、その海外挑戦に触れ、秋本選手自身が会見に出席した様子などを報告。その後に、再びお互いの髪色を比較するツーショットを公開しています。

大友さんは先月、女子バレー日本代表が参加したネーションズリーグ予選ラウンドの韓国戦を現地観戦。スタメンで活躍した愛娘の姿を見守っていました。