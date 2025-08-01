ËÒ½¨¸ç¤¬Ëõ¾Ã¤ÎDeNA¡¡Á°Æü21°ÂÂÇ¤âµð¿ÍÀèÈ¯¤ÏDeNA¥¥é¡¼¤Î»³ºê°Ë¿¥¡¡²òÀâ¡¦ÄÔÈ¯É§¤Î¸«¤É¤³¤í¡Úµð¿Í¡¼DeNA¡Û
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼DeNA¡Ê1Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
8·î¤Ïµð¿Í¡¼DeNA¤Ï3¥«¡¼¥É¡¢9»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶âÍËÆü¤«¤é¤ÈÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¡¼¥É¤ÇÆ±¤¸¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µð¿Í¤Ï½éÀï¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ë¤Ù¤¯DeNA¥¥é¡¼¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤ò¡¢DeNA¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µð¿Í¤ÏÄË¤¤¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Î¸å¡¢ÆÀ°Õ¤¹¤ëDeNAÁê¼ê¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£DeNA¤ÏÁ°Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬1·³ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£ËÒÁª¼ê¤Î¾õÂÖ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ë¤ÏÎÓÂö¿¿Áª¼ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²òÀâ¤ÏÄÔÈ¯É§¤µ¤ó¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¤¤Î¤¦¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç¤¤ç¤¦¤ÏÍî¤È¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤¹¤è¤Í¡£DeNA¤Ï21°ÂÂÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»³ºêÅê¼ê¤¬¤½¤ì¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸á¸å6»þ¤Ç¤¹¡£