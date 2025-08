スペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』が1日からディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で世界同時独占配信。ミッキーマウスのベストフレンドであるKing & Princeとミッキー&フレンズがミュージックビデオで共演する、ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のMV制作の裏側に密着した本作は、夢のコラボレーションスタートの瞬間から、MVの撮影風景、ダンスリハーサルの様子、ミッキーへの思いやMVの魅力をKing & Princeが語り尽くすインタビュー、MVのフルバージョン(6日にリリースされる初回盤Aにも収録)など、ここでしか見られないベストフレンドの絆を感じられるシーンが収められた作品だ。そして今回、完成したMVをKing & Princeが初めて見る貴重な瞬間を収めたリアクション動画が公開。“ベストフレンド”のミッキーと一緒にMVを観る二人の姿はワクワクに満ちあふれており、改めてミッキーとKing & Princeの絆を感じ取ることができる映像となっている。

「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、King & Princeがアイデア出しの段階から参加し、自ら日本語訳詞を手がけるなど、愛情をこめて関わってきた楽曲。公開されたリアクション動画では、“ベストフレンド”のミッキーと共に創り上げてきた大切な作品なだけあって、完成したMVにワクワクを隠せない、King & Princeの心躍る姿が映される。二人で声をそろえてカウントダウンし、ついにMVがスタート。「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」のテーマである“ミッキーたちと、私たちが日常を共に過ごす”を、ポップカルチャーの発信地・渋谷を舞台に表現したこのMV。まずは、King & Princeが渋谷の街を歩いていると、ミッキーとレコードショップで出会うシーン。ミッキーの“初登場”に二人は、「出ました、ミッキー!!」「出会いのシーン!」と笑顔があふれ出す。さらに、短編アニメーション『ミッキーの移動住宅』で描かれるミッキーとドナルドがトウモロコシを食べるシーンのオマージュや、チップ&デールの登場といった、MV内に散りばめられたギミックを見つけ、自然と笑みがこぼれる二人。そして、“仲間と過ごす楽しい時間”を表現した軽快なダンスを皆でエンジョイするシーンに見入っていると、あっという間にMVは終了。見ている側も思わず踊り出したくなるような、ポジティブで弾けるエネルギーであふれるMVを見た二人は、「めっちゃ良い!」「もう終わっちゃったよ〜」「もっかい見よ!」「まだ見ていたいよ!」と感激し大興奮。改めて、初めてMVを見た感想を、永瀬廉は「“あれ? 俺出てきてた?”というくらい、ミッキーたちしか見てなかったかもしれない(笑)」と”ベストフレンド“の姿にくぎ付けだったことを告白。高橋海人は「衝撃とワクワク。何回も見て、みんなの表情も細かく見たいよね!」と声を弾ませた。MV内には、あらゆる箇所に隠れミッキーが仕掛けられているなど、何度見ても楽しめる要素がふんだんに盛り込まれている。高橋は「自分たちのファンのティアラはもちろんですけど、ミッキーたちのことが好きな皆も、街中に皆がいる瞬間ってなかなか見られないんじゃない?」と目を輝かせ、それに永瀬も強く同調し、「反応が楽しみです!ありがたいです!」と締めくくった。スペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』は「ディズニープラス」で世界同時独占配信中。※高橋海人の「高」は「はしご高」が正式表記