リヴァプールが新背番号を発表！　ヴィルツが「7番」継承…ケルケズは「6番」、エキティケは「22番」に

リヴァプールは8月1日、2025−26シーズンのトップチームの背番号を発表した。昨年夏に就任したアルネ・スロット監督の下、5シーズンぶりに プレミアリーグ の覇権を奪還したリヴァプール。連覇を目指す2025−26シーズンに向けて、今夏の移籍市場では精力的に動いており、 プレミアリーグ 史上最高額を投じて獲得したドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツのほか、オランダ代表DFジェレミー・フリンポン、ハンガリー代表DFミロシュ・ケルケズ、フランス人FWウーゴ・エキティケらここまで合計6名を新戦力として迎えている。

