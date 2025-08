オーディオやコンポジットビデオの接続に使われるRCA端子(写真01)というものがある。地上アナログ放送で育った世代には見慣れたもの。最近のDVD、BDプレーヤーは、搭載していないものもあるが、通販サイトなどを見るとまだ、RCA端子で映像、音声を出力できる製品が残っているようだ。テレビと接続するために家庭向けパソコンやゲーム機などにもついていたが、PC用のオーディオインターフェースカード、アダプタなどもステレオサウンド用にRCA端子を装備するものが多かった。

写真01: RCA端子。ピンプラグ/ピンジャックと呼ばれることもある。いわゆる標準規格がないため、メーカーを混在させて使うと微妙にキツいものやユルイものがある。なお、下にあるのは、バナナプラグと陸軍型端子RCA端子は、1937年にラジオと蓄音機(レコードプレーヤー)を接続するために導入された。開発したのは、Radio Corporation of America(RCA)である。RCAは、1986年にGE(General Electric Company)に買収されるまで、通信、放送、家電、電子部品などの総合エレクトロニクスメーカーだった。GEもいまでは航空機エンジンメーカーとして知られるが、エジソンが設立した電力会社がベース、当時は、エレクトロニクス全般を扱う巨大コングロマリット企業だった。RCAは、バナナと関係があった。いや、RCA端子にはバナナプラグは刺さらないだろ? 関係があったのは端子のほうではなくて会社のほうである。RCAという会社のベースになったのは、俗にAmerican Marconi、正式にはMarconi Wireless Telegraph Company of Americaという会社だ。同社は、イギリスのMarconi社の子会社で、マルコーニの特許を米国内で利用する権利を持っていた。マルコーニは、電気放電による電波の発生とコヒーラーと呼ばれる受信デバイスで無線通信を可能にし、その関連の特許を持ち無線通信を独占的に行っていた。1912年に詐欺的なビジネスを展開し倒産した米国のユナイテッド・ワイヤレス・テレグラフ社を買収し、American Marconiは米国における主要な無線通信事業者となった。その後、第一次世界大戦が始まると、米国内の無線通信、ラジオ局の施設はすべて軍の管理下に入った。無線通信を最も必要としていた米国海軍は、イギリスMarconi社が、世界中の海底ケーブルや無線通信を独占することを警戒していた。実際、イギリスは、当時Imperial Wireless Chainと呼ばれる国際無線通信網を構築していた。国際間の通信路としては海底ケーブルがあったが、戦時にはケーブルが切断されて通信が途絶する可能性があった。実際、第一次世界大戦のときイギリスはドイツの北海海底ケーブルを切断した。この時代、無線通信網は、国家の安全保障の一部だった。このため、米海軍は、英国資本のAmerican Marconiに無線施設を返還したくなかった。そのために浮上したのが、GEによるAmerican Marconiの買収と、それに代わる無線通信会社の設立だった。このためにGE、Westinghouse, AT&T CorporationとUnited Fruit Companyの4社が設立したのがRCAだった。最後のUnited Fruit Companyは、現在のChiquita Brands International、あのバナナのチキータである。なぜ、この会社がRCA設立に関係したのかというと、RCAは、当初は特許プール会社として設立され、United Fruit Companyがラジオ関係の複数の特許を所有していたからだ。所有した理由ははっきりしないが、同社は、中央アメリカに Tropical Radio and Telegraph Companyという通信会社を設立している。その関連や投資、資産目的で特許を入手したのではないかと考えられる。その後、独占禁止法訴訟で、GEは、RCA株を売却することを強制され、RCAは独立した会社となる。しかし、GEとの関係は続き、GEが開発したさまざまな技術、たとえば真空管などをRCAが製品としてビジネスを行った。RCAが設立された頃は、無線通信は高周波発電機を使って機械的に電波を作っていた。高周波発電機は、英語で表記するとhigh-frequency Alternatorである。Alternatorなので交流発電機である。高周波発電機は、簡単にいうと、コイルを高速で回して、高い周波数(長波)の交流電力(電波)を出力するものだ。この分野で先頭に立っていたのは、GE社で、80 kHz、200 kWというアレクサンダーソン型高周波発電機を持っていた。RCAの設立のきっかけは、このGE社の高周波発電機で、Marconi社が大量の高周波発電機の購入を決定したが、米国海軍は、Marconiに使わせるつもりもなく、米国企業に国際無線通信を行わせたかった。このため、GEにAmerican Marconiの買収とRCAの設立という話を持ち込んだのである。国際無線通信は、最初は長波を通信に使っていたが、出力の小さい高周波(短波)のほうがより遠くまで電波を飛ばせることが見いだされ、長波よりも高い周波数が必要になった。これを解決したのが、GEの化学、物理学者ラングミュアで、当時開発された3極真空管を改良、短波無線通信に利用できるようにした。ラングミュアは、白熱電球の内部を不活性ガスで満たすことで大幅に寿命を延ばすことに成功、商品としての白熱電球を完成させた。3極管の改良はこれを応用したものでしかなかった。しかし、ラングミュアの3極管は民間のラジオ放送やラジオ受信機にも使われることになった。こうしてRCAは、部品としての真空管や、ラジオ局施設、家庭用ラジオ、電蓄のメーカーとなった。また、自らラジオ局のネットワークとなるNBCを設立した。こうした動きはテレビまで続き、RCAを成長させる。しかし、RCAは、1970年台に入り、日本の家電メーカーとの競争が激化する。そしてCapacitance Electronic Disc(CED)によるビデオディスク事業に失敗、多額の赤字を生み出す。同様の失敗としてRCAのコンピュータ事業(IBM互換路線)を挙げる人もいる。CED方式のビデオディスクは、すでにベータマックス(1975)/VHS(1976)ビデオが出荷され、さらにはレーザーディスク(1978)も出荷されていた1981年にようやく販売開始となった。1984年にはプレーヤー生産を中止するも、ディスクの販売は1986年まで継続されることになり、その損失は6億5千万ドルとも言われている。こうしたことから、RCAの経営状態は急速に悪化、元の親会社であるGEが買収することになった。RCAを買収したGEは、多くの資産を切り売りし、結局残ったのは、RCAが持っていた各種の商標だけとなった。今回のタイトルネタは、Philip K. Dickの“Radio Free Albemuth”(邦題アルベマス、創元SF文庫)である。1976年に執筆されたが出版は死後の1985年である。登場する米国の大統領は、偏執的で日和見主義、ポピュリストで陰謀論を唱えるなどと、何か現在に通じるものを感じる。作中では、大統領は、宇宙人が侵略目的で配置した地球軌道衛星から操られている。