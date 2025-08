みえ応援ポケモンのミジュマルと一緒に三重県をめぐる、県内周遊スタンプラリー「マルごと旅してGETしよう!みえのポケふた&のりものスタンプラリー」を開催!

1stシーズン、2ndシーズンに分け、三重県内のポケモンマンホール「ポケふた」や、「ミジュマル」デザインの列車や船などの公共交通機関や関連スポットをめぐってスタンプを集めます☆

三重県「マルごと旅してGETしよう!みえのポケふた&のりものスタンプラリー」

開催期間:

・1stシーズン:2025年8月1日(金)〜9月30日(火)

・2ndシーズン:2025年10月11日(土)〜2026年1月12日(月)

場所:三重県内

スタンプラリー特設サイト:https://www.kankomie.or.jp/special/pokemon/stamprally2025

「三重県×ミジュマル」特設サイト:https://www.kankomie.or.jp/special/pokemon/

三重県で「マルごと旅してGETしよう!みえのポケふた&のりものスタンプラリー」が開催されます!

みえ応援ポケモンに任命されている「ミジュマル」と一緒に三重県をめぐる、県内周遊スタンプラリーです。

三重県内の31か所に設置されているポケモンマンホール「ポケふた」と、ミジュマルがデザインされた列車や船などの公共交通機関や関連スポットをめぐってスタンプを集めます。

スタンプラリーでは、集めたスタンプの数に応じて、抽選でさまざまな豪華賞品が当たるほか、ミジュマルと一緒に写真が撮れるグリーティングイベントも実施。

鉄道やバス、船に乗って、ミジュマルと三重の旅を満喫できる楽しい企画です☆

1stシーズン

実施期間:2025年8月1日(金)〜9月30日(火)

スタンプ設置場所:

・ミジュマル公園 in すずか:スズカト(三重県立鈴鹿青少年センター) 公園側入口より入って左側(三重県鈴鹿市住吉町南谷口)

・ミジュマル公園 in とば:公園横 鳥羽マリンターミナル交流広場(三重県鳥羽市鳥羽1)

賞品内容:抽選で300名に、ミジュマル公園とミジュマルの写真の「オリジナルポストカード」(2枚)と、ミジュマル公園に新たに設置された「ポケふた」が両面にデザインされた「オリジナルコースター」のセット

スタンプ台紙の配布場所:各スタンプ設置場所(スタンプ台に備付)等

1stシーズンでは、ミジュマルをメインにデザインされた公園遊具で遊べる「ミジュマル公園」が、2025年7月14日に鈴鹿市と鳥羽市に開園したことを記念して、2つの公園と新たに公園内に設置されたポケモンのマンホール蓋「ポケふた」を巡るスタンプラリーを実施。

2か所の「ミジュマル公園」に新しく設置された「ポケふた」がスタンプのデザインとなっており、専用の台紙に2か所のスタンプを押印、応募すると、抽選でオリジナル賞品が当たります!

2ndシーズン

実施期間:2025年10月11日(土)〜2026年1月12日(月)

2ndシーズンでは、県内全29市町に設置されている「ポケふた」に加え、ミジュマルがデザインされた鉄道・バス・船など公共交通機関と関連スポットを巡る全県周遊スタンプラリーを開催。

集めたスタンプの数に応じて、スタンプラリーオリジナルグッズや「三重県×ミジュマル」ご当地コラボ商品など豪華賞品が当たる抽選に応募できます。

詳しくは、2025年9月中旬頃に改めて発表されるとのこと。

また、期間中、三重県内の数か所で、ミジュマルが登場するグリーティングイベント(撮影会)も実施されます。

「ポケモンローカルActs」について

ポケモンローカルActs公式サイト:https://local.pokemon.jp/

株式会社ポケモンが、「ポケモンローカルActs」として、ポケモンの使用料を無償とする形で、平成30年4月以降、北海道・岩手県・宮城県・福島県・福井県・三重県・鳥取県・香川県・高知県・長崎県・宮崎県・沖縄県の各道県と協力し、さまざまな取組を行っています。

「ポケモンローカルActs」は、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、両者のファンを増やすことを目指しています。

みえ応援ポケモン「ミジュマル」について

ゲーム『ポケットモンスター』シリーズに登場する、ラッコポケモンに分類される“みずタイプ”のポケモン。

三重県と株式会社ポケモンの包括連携協定により、みえ応援ポケモンに任命されました。

選定理由として、「三重」がミジュウとも読め、「ミジュマル」の名前と親和性があることや、ミジュマルはおなかに貝のような見た目の「ホタチ」を持つ特徴があり、真珠貝(アコヤガイ)や牡蠣など貝類をはじめとした海の幸にも恵まれている三重県をPR・応援するには、ぴったりのポケモンであるとして、ミジュマルといっしょに三重県の魅力を発見してほしいという思いから、選ばれました。

ポケモンマンホール「ポケふた」について

「ポケふた」は、ポケモンがデザインされたマンホール蓋で、ポケモンたちの魅力と各地域の魅力を同時に発信することを目的に、1枚1枚オリジナルでデザインされ、それぞれ世界に一つだけのマンホールとして全国各地に設置されています。

2018年12月、鹿児島県指宿市にイーブイのマンホールが設置されたのを皮切りに、現在、41都道府県に400枚以上 の「ポケふた」が設置されており、設置された「ポケふた」は、順次スマートフォン向け位置情報ゲーム『Pokémon GO』のポケストップとしてゲーム内のマップ上に登場する予定です。

ミジュマルと一緒にスタンプラリーを楽しんで、三重県を満喫!

みえ応援ポケモンのミジュマルと一緒に三重県をめぐる、県内周遊スタンプラリー「マルごと旅してGETしよう!みえのポケふた&のりものスタンプラリー」は、2025年8月1日(金)〜9月30日(火)の1stシーズンと、2025年10月11日(土)〜2026年1月12日(月)の2ndシーズンで開催です。

