様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回はそんな「ケイウノ」から登場する、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』をモチーフにした機械式腕時計を紹介していきます☆

2025年8月6日(水)に「Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店」にて先行発売、ケイウノ店舗では、秋ごろ販売開始予定。

ケイウノ ディズニー『Premium Watch Collection -FANTASIA-』

発売日:2025年8月6日(水)※ケイウノ店舗では、秋ごろ販売開始予定

税込価格:275,000円

素材:ステンレス、ルビー ※ベルトは牛革(ブラック/ダークブラウン/ネイビー/ボルドー)も選択可能

販売店舗:Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店、全国のケイウノ店舗

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場する、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』をモチーフにした機械式腕時計!

2025年映画公開85周年を記念し、85本の数量限定で販売されます。

コンセプトは、『ファンタジア』の夢と魔法の世界観をつめこんで。

「ミッキーマウス」が魔法使いの弟子として登場したディズニー映画『ファンタジア』の世界観を、機械式腕時計で表現。

メタリックな銀色のステンレスのベルトとケースに、深いネイビーの文字盤がシックでクールな印象に仕上げられています☆

そして6時の位置には、作品を代表する象徴的なポーズの「ミッキーマウス」が。

インデックスの書体や、メモリの小さな「ミッキーマウス」のアイコンに至るまで、細部にこだわり作品の世界観を表現しています。

また、シースルーの裏面の中でゆらゆら揺れ動いて自動でゼンマイを巻きあげるローターパーツには、水を運ぶ“ほうき”の姿を刻印。

ファンにはおなじみの、物語の象徴的なシーンをこっそりと忍ばせています。

リューズ部分には「ミッキーマウス」のマントを思わせる深紅のルビーをセット!

成約特典:限定専用ボックス

成約特典として、納品時には専用のギフトボックスも。

重厚感のある時計ケースは、婚約返礼品(婚約指輪のお返し)や、昇進祝い、就職祝いなど、特別なシーンでの贈り物にも最適です。

映画公開85周年を記念し、細部までこだわって世界観を表現した85本限定のプレミアムな機械式腕時計。

ケイウノ ディズニー『Premium Watch Collection -FANTASIA-』は、2025年8月6日(水)より「Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店」にて先行発売です☆

