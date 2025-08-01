今回のセールで初めて対象となったCFexpress Type BメモリーカードのPRO-CINEMAシリーズ

サンディスクは、8月1日（金）から始まったAmazonの「暮らし応援サマーセール」に参加し、メモリーカードやポータブルSSDなどをセール価格で販売している。

今回のセールでは、CFexpressメモリーカードのPRO-CINEMAシリーズが初めて対象となった。Type B、Type Aの両モデルがセール価格で提供されている。

セール期間

2025年8月1日（金）9時00分～8月10日（日）23時59分

セール対象品（一部）

※価格は編集部調べ
※実際の価格はAmazonでご確認ください

PRO-CINEMA CFexpress Type B（640GB）

44,242円→39,818円（10%OFF）

PRO-CINEMA CFexpress Type A（960GB）

80,606円→72,545円（10%OFF）

Extreme PRO CFexpress Type B（512GB）

34,883円→29,879円（14%OFF）

Extreme PRO UHS-II SD Card（256GB）

16,014円→14,364円（10%OFF）

Extreme PRO UHS-I SD Card（128GB）

3,919円→3,527円（10%OFF）

Extreme microSD Card（1TB）

17,978円→16,182円（10%OFF）

Portable SSD Extreme PRO E82（4TB）

80,889円→72,778円（10%OFF）

Portable SSD Extreme E61（8TB）

102,424円→92,111円（10%OFF）

Portable SSD E30（2TB）

26,444円→23,778円（10%OFF）