アイアップから「STAR WARS ぬいぬいバッグ/イウォーク」が、受注生産グッズとして登場!

「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」にて即完売した話題のバッグをゲットできるチャンスです☆

アイアップ「STAR WARS ぬいぬいバッグ/イウォーク」

価格:5,500円(税込)

受注期間:2025年8月1日(金)〜8月31日(日)

お届け予定:2025年11月下旬予定

※生産・配送状況により変更となる場合があります

サイズ:約W42×H35×D11cm

販売場所:アイアップ公式オンラインショップpaldepa(パルデパ)

※注文数が最低生産数(300個)に満たない場合はキャンセルとなります

玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売を手掛ける「アイアップ」

今回登場するのは、「イウォーク」のぬいぐるみが縫い付けられたユニークなデザインのトートバッグ「STAR WARS ぬいぬいバッグ/イウォーク」です。

2025年4月に幕張メッセで開催された「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」のアイアップブースで販売され、あまりの反響の多さにイベント販売分が即完売になった話題のグッズです。

今回、多くの再販希望の問い合わせがあったことから、受注生産で再登場しました!

受注生産なので、注文受付期間に注文しておかないと購入できません。

また、最低生産数(300個)の注文があった場合のみ生産を行い、満たない場合は全ての注文がキャンセルされます。

「STAR WARS ぬいぬいバッグ/イウォーク」は、マチ付きでたっぷり容量!

ちょっとしたお出かけにぴったりのサイズです。

どちらの面にも「イウォーク」がいます。

「スター・ウォーズ」ファンにはたまらないデザインです☆

かわいらしい「イウォーク」のぬいぐるみがインパクト抜群!

反対側にはキュートなイラストが描かれています。

皆に自慢したくなる「イウォーク」のぬいぐるみが縫い付けられたかわいすぎるトートバッグ!

「STAR WARS ぬいぬいバッグ/イウォーク」は、2025年8月1日(金)から8月31日(日)まで、「アイアップ公式オンラインショップpaldepa(パルデパ)」にて注文受付中です。

