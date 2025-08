岩手県が「岩手県×イシツブテ いわて三陸めぐりの旅2025」として、2つの企画を実施。

「いわて応援ポケモン」イシツブテと共に「三陸ポケふたスタンプラリー」と「三陸に泊まろう!キャンペーン」で、各地をめぐって楽しめます!

岩手県×イシツブテ いわて三陸めぐりの旅2025

期間:2025年8月1日(金)〜11月30日(日)

主催:岩手県

後援:洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、住田町、北上市、三陸鉄道株式会社

協賛:株式会社岩鋳、古舘製麺所、佐々長醸造株式会社、有限会社夢工房、さいとう製菓株式会社、有限会社かぎや菓子舗、大坂建設株式会社 宮古の塩工房

特別協力:株式会社ポケモン

問い合わせ:「岩手県×イシツブテ いわて三陸めぐりの旅2025」事務局 TEL 0120-623-706

2025年8月1日より、岩手県にて「岩手県×イシツブテ いわて三陸めぐりの旅2025」として、2大企画を展開。

「いわて応援ポケモン」イシツブテとともに、「三陸ポケふたスタンプラリー」と「三陸に泊まろう!キャンペーン」で、いわて三陸めぐりの旅を楽しむ夏・秋が始まります☆

三陸ポケふたスタンプラリー

沿岸13市町村のポケふた設置施設等、および県内2箇所のイシツブテ公園をめぐる「三陸ポケふたスタンプラリー」

スタンプを集めると、「いわて応援ポケモン」イシツブテのオリジナルグッズなどが当たる抽選に応募できます!

三陸に泊まろう!キャンペーン

沿岸地域の対象宿泊施設(全14施設)に宿泊すると、プレゼントがもらえる「三陸に泊まろう!キャンペーン」

対象宿泊施設のフロントで「三陸ポケふたスタンプラリー」の台紙を提示すると、豪華特典が当たる専用の応募はがきをもらえます。

必要事項を記入して応募はがきをポストに投函すると、ペア宿泊券等を抽選でプレゼント。

また、「三陸ポケふたスタンプラリー」のスタンプを1つ以上押印していると、イシツブテオリジナルクリアファイルが先着順でもらえます☆(なくなり次第終了)

三陸のポケふたをめぐるスタンプラリーと、豪華特典が当たるキャンペーン。

「岩手県×イシツブテ いわて三陸めぐりの旅2025」は、2025年8月1日〜11月30日まで開催です!

森と街をめぐるポケモンの常設施設!よみうりランド「ポケパーク カントー」 森と街をめぐるポケモンの常設施設!よみうりランド「ポケパーク カントー」 続きを見る

ピカチュウとヤドンのロゴがかわいい!丸亀町グリーン「ポケモンセンターカガワ」 ピカチュウとヤドンのロゴがかわいい!丸亀町グリーン「ポケモンセンターカガワ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポケふたをめぐるスタンプラリーと豪華賞品の当たるキャンペーン!岩手県×イシツブテ いわて三陸めぐりの旅2025 appeared first on Dtimes.