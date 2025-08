◆「TGC北九州2025」第2弾出演者解禁

【モデルプレス=2025/08/01】「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」(TGC 北九州 2025)が、10月11日に西日本総合展示場新館にて開催。この度、出演者第2弾が解禁された。今回、唯一無二のセンスで絶対的おしゃれリーダーとして大きな影響力を持ち、8月8日には初のファッションスタイルBOOKの出版が決定しているせいら、「せいそぎゃるになりました」とSNSに投稿されたイメチェンショットが話題を呼んでいる“令和の白ギャル”ゆうちゃみの出演が決定。

◆「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」開催概要

さらに、第46回 日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞、8月1日公開の映画「長崎―閃光の影で―」で映画初主演を務める菊池日菜子と、“令和の天使”とも称されるビジュアルが注目を集め、3月に公開された「顔だけじゃ好きになりません」で映画初出演、9月5日には、出演映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の公開を控えるなど俳優としても活躍する那須ほほみら、福岡県出身の2人に加えて、2024年1月に公開された初主演映画「違う惑星の変な恋人」で第38回 高崎映画祭にて最優秀新進俳優賞を受賞、放送中のドラマ「明日はもっと、いい日になる」出演をはじめ、数々の話題作に出演する莉子、ティーンにカリスマ的人気を誇るゆいちゃみ、米澤りあ、りんかがゲストモデルに決定した。ゲストには、1月に公開された「悪鬼のウイルス」にて映画初主演も果たした村重杏奈、注目の若手俳優・樋口幸平と、福岡県出身の小宮璃央、令和を牽引するトレンドセッターで、アーティストTouaとしても活躍するとうあ、人気リアル兄弟ユニットもーりーしゅーとが決定。メインアーティスト第1弾には…原宿から“NEW KAWAII”を発信するアイドルグループで、5月・6月に開催したグループ史上最大規模となるさいたまスーパーアリーナとワールド記念ホール(神戸ポートアイランドホール)2会場での結成3周年公演のチケットも即完売し、8月2日・3日には、さいたまスーパーアリーナ スタジアムモードでの追加2公演の開催も決定しているFRUITS ZIPPER、2024年9月6日に1st Digital Single「WILD BLUE」でデビューを果たし、4月2日に初のフィジカル作品1st EP「POP」をリリース。同月12日よりスタートした初の全国ツアー「WILD BLUE LIVE TOUR 2025[The First Light]」は全国5都市5公演の全席が完売し、9月23日には、結成1周年記念ライブ「WILD BLUE 1st Anniversary 〜SKY VOYAGE〜」の開催を控える5人組ボーイズグループWILD BLUE、そして、福岡発の3人組バンドで、TGC北九州初出演となるマルシィの3組が決定した。MCには、ドラマやラジオ出演の他、執筆活動や作詞提供など幅広く活躍する宇垣美里、そして、前回のTGC北九州に続き、ウエンツ瑛士が就任した。(modelpress編集部)イベント名称:TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:TGC北九州2025)開催⽇時:2025年10⽉11⽇(⼟) 開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)会場:⻄⽇本総合展⽰場新館(〒802-0001 福岡県北九州市⼩倉北区浅野3-8-1)ゲストモデル:嵐莉菜、池田美優、加藤ナナ、河村ここあ、菊池日菜子、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、希空、土方エミリ、MINAMI、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他※50音順ゲスト:今井暖大、小宮璃央、とうあ、樋口幸平、村重杏奈、もーりーしゅーと 他 ※50音順メインアーティスト:FRUITS ZIPPER、マルシィ、WILD BLUE 他 ※50音順MC:ウエンツ瑛士、宇垣美里 他 ※50音順【Not Sponsored 記事】