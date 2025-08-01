ÅÄÂ¼½ß¡¢¸µÁêÊý¡¦Î¼¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡Ö²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é¼ýÆþ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅÄÂ¼½ß¡Ê51¡Ë¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¤ÎÄÕ²°²ÈÅÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥â¥¢¥¯¥È¤È¿Æ»Ò¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ªÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ù¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÇ¤Á¿å¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÅÄÂ¼½ß
¡¡´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°Â¥¿Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥â¥¢¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¿È¶á¤Ë¡È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¡É¤òÂÎ¸³¡¦¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î1Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤äÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÂ¼¤é»²²Ã¼Ô¤¬ÂÇ¤Á¿å¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡ÖSDGs¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿ÅÄÂ¼¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ø¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡ÖÃÓ¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸Êª¤¿¤Á¤¬É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÓ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬SDGs¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÌ¼¤Ë¤Ï¡ÊSDGs¤Ï¡Ë¡ØÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌóÂ«»ö¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼¡À¤Âå·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖXU (¥¯¥í¥¹¥æ¡¼) - X innovation empowers U¡×¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¤â¤·¤â¤ÈÁêÊý¤ÎÅÄÂ¼Î¼¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖSDGs¤Ã¤Æ²¿¤À¤È»×¤¦¡©¤È¤¤¤¦½éÊâÅª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÊ¹¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤È¤Ï²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é¼ýÆþ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÇ¤Á¿å¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÅÄÂ¼½ß
¡¡´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°Â¥¿Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥â¥¢¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¿È¶á¤Ë¡È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¡É¤òÂÎ¸³¡¦¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î1Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤äÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÂ¼¤é»²²Ã¼Ô¤¬ÂÇ¤Á¿å¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼¡À¤Âå·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖXU (¥¯¥í¥¹¥æ¡¼) - X innovation empowers U¡×¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¤â¤·¤â¤ÈÁêÊý¤ÎÅÄÂ¼Î¼¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖSDGs¤Ã¤Æ²¿¤À¤È»×¤¦¡©¤È¤¤¤¦½éÊâÅª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÊ¹¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤È¤Ï²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é¼ýÆþ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£