【「カッコウの許嫁」第29巻】 8月12日 発売予定

「カッコウの許嫁」第29巻 表紙

8月12日発売予定のマンガ「カッコウの許嫁」第29巻の書店特典として、「ロッテ」とのコラボイラストカードが配布されることが決定した。

本企画は、マンガ「カッコウの許嫁」第29巻の発売を記念して、対象店舗にてコミックス第1巻より第29巻までのうち1冊購入するごとに1枚、コラボイラストカードがもらえるというもの。8月12日より順次配布され、特典はなくなり次第終了となる。

イラストは作者・吉河美希氏描き下ろしで、メロンバーやモナ王といった「ロッテ」のアイスとエリカたち「カッコウの許嫁」のキャラクターが描かれている。

【コラボイラストカード】

天野エリカ✕メロンバー

瀬川ひろ✕モナ王

海野幸✕スイカバー

望月あい✕ガーナチョコ&クッキーサンド

海野凪✕クーリッシュ

