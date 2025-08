夕方から夜にかけて過ごす松山の特別な時間と、街歩きやグルメなど！『暖暖松山(だんだんまつやま)』Vol.28(夏号)

愛媛県松山市は、シティプロモーション事業の一環として、若年層を中心に松山の魅力を発信するフリーペーパー『暖暖松山(だんだんまつやま)』Vol.28(夏号)を発行しました。

『暖暖松山(だんだんまつやま)』Vol.28(夏号)

今号のテーマは「夏、夜のお出かけ。」

夕方から夜にかけて過ごす松山の特別な時間と、街歩きやグルメ、宿泊施設などを紹介しています。

■見どころ

◇メイン特集「宵の風に誘われて」

松山市の中心部や、道後での夜の楽しみ方をおしゃれなデザインでお届けします。

◇新スポット紹介「JR松山駅だんだん通り」

2024年秋に新しく誕生した「JR松山駅だんだん通り」から、お土産にぴったりの品をピックアップ。

旅の思い出に彩りを添えるアイテムを紹介します。

◇移住者インタビュー

県外から松山に移り住んだリアルな声を通して、「住むまち」としての松山の魅力にもフォーカスします。

■アンケート回答で当たる!読者プレゼントキャンペーン

誌面またはWebアンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、以下のようなプレゼントが当たります。

・レフ松山市駅 by ベッセルホテルズ宿泊券(1泊朝食付き)

・「JR松山駅だんだん通り」おみやげセット

・まつやま農林水産物ブランド認定「紅まどんな」3kg など

【応募期間】2025年7月31日(木)〜11月30日(日)

【応募方法】はがき・二次元コード・Webフォームより応募可能

■配布場所

・首都圏 :都営地下鉄各駅のラック

・松山市内:松山市役所(本館 1F ロビー、5F シティプロモーション推進課)、松山観光コンベンション協会(松山城ロープウェイ・リフトのりば)

