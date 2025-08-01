エヌアイシ・オートテック<5742.T>が後場上げ幅を拡大し一時、前日比８１円（１０．７％）高に買われる場面があった。午後１時３０分ごろに発表した第１四半期（４～６月）単独決算が、売上高１６億４１００万円（前年同期比１８．０％増）、営業利益６３００万円（同３．９倍）、純利益５５００万円（同３７．９％増）と大幅増益となったことが好感されている。



主力のアルミ構造体モジュール＆システム「アルファフレームシステム」の一般顧客向け販売が堅調だったほか、半導体・ＦＰＤ製造関連企業向けの自動化・省人化装置も売り上げを伸ばし業績を牽引した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高６８億円（前期比２．３％増）、営業利益２億５８００万円（同１１．７％増）、純利益２億３９００万円（同１２．７％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS