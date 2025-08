ヒルトン広島が、サンリオのキャラクターとコラボしたスイーツビュッフェ第2弾「マイメロディ&クロミのスイートゴシックパーティー」を開催。

アニバーサリーイヤーを迎えた「マイメロディ」と「クロミ」が開催する、秘密のゴシックパーティーがテーマのビュッフェです☆

ヒルトン広島「モザイク」サンリオ「マイメロディ&クロミのスイートゴシックパーティー」

開催期間:2025年9月12日(金)〜11月9日(日)の金・土・日・祝日限定

時間:15:00〜17:00(L.O. 16:45)

料金:1人 4,500円(税・サ込)/お子様(4〜12歳) 2,250円(税・サ込)

※3歳以下のお子様は無料、スペシャルドリンク「メロクロ♡アサイーベリー」は別途1,500円(税・サ込)

会場:オールデイダイニング「モザイク」(ヒルトン広島6F)

ヒルトン広島の6階オールデイダイニング「モザイク」にて、秋のスイーツビュッフェ「マイメロディ&クロミのスイートゴシックパーティーを開催。

サンリオのキャラクターとコラボレーションしたスイーツビュッフェ第2弾が期間限定で提供されます!

コラボスイーツビュッフェ「シナモロールのマリンスイーツクルーズ」に引き続き、第2弾となる今回は、「マイメロディ」と「クロミ」が登場。

2025年にアニバーサリーイヤーを迎えた人気キャラクターのふたりが開催する、秘密のゴシックパーティーがテーマです。

ロリータファッションに身を包んだ「マイメロディ」と「クロミ」が登場するボールルームや、たくさんのスイーツを味わう晩餐会をイメージした空間を展開。

「マイメロディ」と「クロミ」から着想したスイーツ約20種類と、8種類のセイヴォリーが、好きなだけ楽しめます☆

あなたにメロメロ♪ババロア

ピンク色のダコワーズ生地でコクのある洋梨のババロアを包み、洋梨のコンポートとフリルのような生クリームでデコレーションした「あなたにメロメロ♪ババロア」や

乙女チック!?ムース

カシス味の軽やかなムースに、オレンジのジュレとクリームを忍ばせた「乙女チック!?ムース」は、ドレスアップした「マイメロディ」と「クロミ」がキュートなメインケーキです!

メロディのドレス

ピンクと白の生クリームでドレスをイメージした「メロディのドレス」は、ふんわりスポンジ生地に、ザクロのジュレと苺をサンドした甘酸っぱいショートケーキ。

アタイのイケてるおみみ

「アタイのイケてるおみみ」は、アーモンド香るサクサクのタルト生地に、旬のいちじくをふんだんに使用されています☆

「クロミ」のチャームポイントである、黒いずきんの形を模したチョコレートをトッピング。

ほかにも、「マイメロディ」と「クロミ」の特徴を取り入れたケーキが目白押しです☆

はーとふる♡パラソル

ピンク色の「はーとふる♡パラソル」には、ホワイトチョコレートのムースに、酸味の効いたラズベリーとグロセイユのジュレが忍ばせてあります。

どくろテリーヌショコラ

「どくろテリーヌショコラ」は、フォレストベリーのジュレとアールグレイ風味のスポンジ生地を配したショコラムースに、「クロミ」のトレードマーク「ピンクのどくろ」がインパクト大です☆

また、スモールポーションのスイーツも「マイメロディ」と「クロミ」をイメージした、愛らしいメニューが用意されます。

「かわいいずきんは宝物」は、軽やかなマスカルポーネのムースにドライいちじくのジャムを入れたスイーツ。

「マイメロディ」の宝物「おばあちゃんが作ってくれたかわいいずきん」をイメージして、ピンク色のグラサージュと紫色のリボンで仕上げてあります。

「マイメロディ」好き・「クロミ」好きの心をくすぐる、楽しいネーミングの焼き菓子も登場☆

ハート形に焼き上げた「お母さんといっしょに焼いたクッキー」は、優しい甘さがポイントです。

バニラムースの中にリンゴとシナモンのコンポートを配した「アンタにもリボンをプレゼントさ!」は、「クロミ」をイメージしたデコレーション。

さらに、ヒルトン広島エグゼクティブペストリーシェフ鷲見 真奈美(すみ まなみ)が手掛けるスイーツには、秋の食材をふんだんに使用したメニューも展開されます。

バイオレットジュレ

ほかにも、パンナコッタにバイオレット(すみれ)風味のジュレと巨峰をトッピングした「バイオレットジュレ」や

シュー・ド・プリュム

竹炭入りの黒いシュー生地にフランス産マロンの濃厚なクリームを詰めた「シュー・ド・プリュム」

マスカレード・モンブラン

キャラメル風味のしっとり食感のケーキに紫芋クリームをモンブラン風に絞った「マスカレード・モンブラン」など、旬の食材を取り入れた、秋らしいスイーツもビュッフェ台を彩ります☆

少し遅めのランチとしても満足できるよう、「マイメロディ」と「クロミ」の世界観を楽しめる、バリエーション豊かなお食事メニュー8品もラインナップ。

「ピンクポタージュスープ」や「リボンパスタ ピンククリームソース」は、「マイメロディ」をイメージしました。

「りんごとアーモンドのウォルドーフ風サラダ」は、「マイメロディ」の大好物・アーモンドパウンドケーキから着想を得たメニュー。

「クロミ」の好物・らっきょうを使用した「照り焼きチキンとらっきょうの竹炭サンド」や「バターチキンカレー&らっきょう」も登場します!

「オリーブときのこのブラックチーズピザ」は、竹炭入りの生地で「クロミ」の黒いずきんをイメージしました☆

アサイージュースにミルクを注ぎ、ミックスベリーをトッピングしたスペシャルドリンク「メロクロ♡アサイーベリー」は別途1,500円で提供。

ベリーやアサイーの色合いで、「マイメロディ」と「クロミ」の「メロクロな関係」を表現したドリンクです。

スペシャルドリンクは、「マイメロディ」と「クロミ」が描かれたオリジナルデザインの限定コースターと一緒に楽しめます!

コラボスイーツビュッフェ第2弾は、アニバーサリーイヤーを迎えた「マイメロディ」と「クロミ」が開催する、秘密のゴシックパーティーがテーマ。

ヒルトン広島のサンリオ「マイメロディ&クロミのスイートゴシックパーティー」は、2025年9月12日〜11月9日まで開催です☆

