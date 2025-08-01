TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¤ª¤è¤½300²¯±ß¤ÎÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¡×¡áÉñÆ§¼¼¤ò·úÀß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö·úÊª¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤À¡£¿×Â®¤«¤Ä´üÆüÄÌ¤ê¤Ë´°À®¤µ¤»¤ë¡£ºÇ¾åµé¤ÇÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×

¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢ÃåÀÊ¤Ç650¿Í¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤­¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¡×¡áÉñÆ§¼¼¤ò·úÀß¤¹¤ë¤È¤ËÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·úÀßÈñÍÑ¤Ï¤ª¤è¤½2²¯¥É¥ë¡á300²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»äÈñ¤È»Ù±ç¼Ô¤Î´óÉÕ¤ÇÏÅ¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï5·î¡¢¸½ºß¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼¼Æâ¤Ç³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉñÆ§¼¼¡×·úÀß¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¹©»ö¤Ï9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÇ¤´ü¤¬½ªÎ»¤¹¤ë2029Ç¯1·î¤è¤ê¤â¡Ö¤«¤Ê¤êÁ°¡×¤Ë´°À®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£