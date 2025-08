インターネットイニシアティブ(IIJ)は、MVNOサービス「IIJmio」で実施している「サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象機種を一部変更した。新たに「iPhone 16」「ROG Phone 9」などが対象となる。

8月1日からキャンペーンの対象となったのは「Jelly Star」「arrows We2 Plus M06 」「Nothing Phone (2a)」「Nothing Phone (3a)」「AQUOS R8 pro」「AQUOS sense9」「Xiaomi 15」「iPhone 16」「Pixel 6」「Pixel 8」「nubia Flip 5G」「ROG Phone 9」「POCO M7 Pro 5G」。

ギガプランにMNPで転入し、対象の端末を購入すると割引価格で購入できる。ROG Phone 9の場合は12万9800円で、同じく8月1日から対象になった「Jelly Star」は9980円で購入できる。

また、「motorola edge 40 neo」「POCO F7 Pro」「POCO F7 Ultra」「iPhone 15」「OPPO A3 5G」「POCO X7 Pro」「Xiaomi 14T Pro」はキャンペーンの対象外となった。

対象機種一覧 機種名 のりかえ価格 arrows We2 M07 9980円 Jelly Star 9980円 Pixel 6 1万4800円 nubia Flip 5G 9980円 arrows We2 Plus M06 (12GB/256GB) 1万9800円 Nothing Phone (2a) 9980円 Nothing Phone (3a) 3万4800円 AQUOS sense9 (8GB/256GB) 3万9800円 iPhone 16e (128GB) 7万9800円 OPPO Find X8 8万9800円 Xiaomi 15 (12GB/256GB) 7万9800円 Xiaomi 15 (12GB/512GB) 8万9800円 iPhone 16 (128GB) 10万9800円 Xiaomi 15 Ultra (16GB/512GB) 15万4800円 AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット 16万9800円 Xiaomi 15 Ultra (16GB/1TB) 17万7800円 AQUOS wish5 1万4800円 moto g66j 5G 9980円 Redmi 12 5G (4GB/12GB) 500円 AQUOS sense9 (6GB/128GB) 3万7800円 motorola razr 50 7万9800円 Zenfone 10 (8GB/128GB) 7万9800円 Zenfone 10 (8GB/256GB) 8万9800円 motorola razr 50 ultra 9万9800円 ROG Phone 8 9万9800円 Zenfone 10 (16GB/512GB) 9万9800円 ROG Phone 8 Pro Edition 14万9800円 POCO M7 Pro 5G 1万7800円 AQUOS R8 pro 4万9800円 Google Pixel 8 5万9800円 ROG Phone 9 12万9800円 CMF Phone 2 Pro 2万7800円 Xperia 10 VI 3万9800円 POCO F7 (12GB/256GB) 3万9800円 POCO F7 [12GB/512GB] 5万9800円 Zenfone 12 Ultra (12GB/256GB) 12万9800円 Zenfone 12 Ultra (16GB/512GB) 14万9800円 AQUOS R10 (12GB/256GB) 7万9800円 AQUOS R10 (12GB/512GB) 8万9800円 iPhone SE(第3世代、64GB) 良品 1万9800円 iPhone SE(第3世代、128GB) 良品 2万4800円