バンダイナムコエクスペリエンスは、体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店」を、東京・渋谷のMAGNET by SHIBUYA109にて8月1日にオープンする。若年層やインバウンド観光客で盛り上がる渋谷、その中心である渋谷スクランブル交差点に面する「MAGNET by SHIBUYA109」内に開店する新店舗の様子をレポートしていこう。

○たまごっち、ワンピカードなどオフィシャルショップが一堂に!バンダイナムコの体験型リテール施設 「バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店」には、オフィシャルショップ10店舗が展開する「バンダイナムコ Cross Store」は、バンダイナムコグループ各社が展開しているキャラクター、商品などを「観る」「触れる」「体験する」ことができるストアだ。この春オープンした仙台・名古屋に続く国内12施設目で、都内では池袋・秋葉原に次ぐ出店となる。渋谷駅と直結する「MAGNET by SHIBUYA109」のB1フロアをまるごと使った「バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店」内には、「一番くじ公式ショップ」「たまごっちのおみせ」「TAMASHII NATIONS」「ONE PIECEカードゲーム 公式ショップ」や、今回初出店となる「るかっぷショップ」などオフィシャルショップ10店舗が並ぶ。○たまごっちのおみせたまごっちのおみせたまごっち公式ショップ「たまごっちのおみせ」では、関東スペシャルエディションの「Original Tamagotchi Tama Destinations 関東」や、7月12日に発売したばかりの最新作「Tamagotchi Paradise(たまごっちパラダイス)」をはじめ、たまごっちの関連アイテムを販売。「Original Tamagotchi Tama Destinations 関東」「Original Tamagotchi Tama Destinations 関東」は、日本各地の「食と文化」がテーマのたまごっちシリーズの関東版。渋谷や原宿の「平成ギャル」をイメージしたデザインだ。店頭にはギャルなまめっちやくちぱっちのデザインが描かれたフォトスポットも。また、「Tamagotchi Paradise」やグッズだけでなく、自分の「Tamagotchi Paradise」を連れてきて遊べる巨大なたまごっち「Lab Tama(ラボたま)」も設置されている。○ONE PIECEカードゲーム 公式ショップONE PIECEカードゲーム 公式ショップ「ONE PIECEカードゲーム」の公式ショップでは、関連商品の販売に加えて、各種大会やルールを学べるティーチング会も実施する。すでに「ONE PIECEカードゲーム」を遊んでいる方はもちろん、ルールを教えてもらったり実際にカードを購入したりと初心者も楽しめるショップだ。なお各種大会、ティーチング会は不定期開催のため、開催情報は公式サイトを確認のこと。実際にONE PIECEカードを手に取って行う実践的なティーチング会も開催する○るかっぷショップるかっぷショップ『呪術廻戦』虎杖悠仁がちょこんとお迎えするのは、今回初の出店となる「るかっぷショップ」。フィギュアやおもちゃを展開するメガハウスの公式ストアで、見上げて見つめているような新感覚のフィギュアシリーズ「るかっぷ」に特化している。るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ&おすわりポーズがかわいらしいフィギュアシリーズ。ショップには人気キャラクターがずらりと揃う。○一番くじ公式ショップ一番くじ公式ショップ「一番くじ公式ショップ」は、オリジナルグッズが当たるハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」の公式ショップ。何が出るかわからないワクワク感とハイクオリティな商品くじ体験に加えて、公式ショップだからこその圧倒的な品ぞろえも魅力だ。○TAMASHII NATIONS完成品フィギュアブランド「TAMASHII NATIONS」のショップには、「S.H.Figuarts」「フィギュアーツZERO」「Figuarts mini」「ROBOT魂」を中心としたアイテムが並ぶ。ショーケースには注目のフィギュアが並んでいるので、造形やサイズ感を見て購入できる。○BANDAI CANDY OFFICIAL SHOPBANDAI CANDY OFFICIAL SHOPオレンジ色の店内が印象的な「BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP」。「釣りグミ」「キャラパキ」シリーズや、キャラクター菓子、手に取りやすい低単価なのに高クオリティな食玩がずらり。カードやシールとウエハースがセットになったコレクション菓子も、多種多様な人気作品が揃う。○shopぬい「shopぬい」は、その名の通りぬいぐるみ商品や"ぬい撮り"が楽しくなるアイテムが並んだショップ。「Chibiぬいぐるみシリーズ」「PlayCharm」「ふんばるず」といったぬいぐるみシリーズや、「Chibiぬいぐるみ」に着せて遊べるお着替えアイテム「Chibiぬいのでこれーしょんシリーズ」を購入できるだけでなく、ぬい撮りができるフォトスポットで撮影を楽しんでも。○30 MINUTES LABEL ZONE30 MINUTES LABEL ZONEBANDAI SPIRITSのプラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」の公式ショップ「30 MINUTES LABEL ZONE」では、「30 MINUTES MISSIONS」「30 MINUTES SISTERS」「30 MINUTES FANTASY」「30 MINUTES PREFERENCE」の4ブランドを展開。「時間を忘れて楽しむ30分」をテーマとしており、自分好みにパーツを組み替えて遊べるプラモデルブランドだ。「30ML ZONE限定 30MF アズレアホーリーナイト」○ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ「ライフスタイルバンダイ オフィシャルショップ」は、日常生活で使いたくなるアイテムが揃うショップ。雑貨やアパレルアイテム「バンコレ!」や、キャラクターコスメの「クレアボーテ」、コレクションアイテムの「ちょっコレ」、入浴剤からマスコットが飛び出す「びっくらたまご」などを扱う。○さんすたーぶんぐのおみせさんすたーぶんぐのおみせサンスター文具の公式ショップ「さんすたーぶんぐのおみせ」では、人気キャラクターの文具や雑貨、オリジナル商品が揃う。大きく展開している注目商品のひとつ「ボンボンドロップシール サンリオキャラクターズ」○話題のガンダムシリーズアイテムも公式ショップだけでなく、話題のガンダムシリーズや期間限定のポップアップも展開。8月1日のオープン時には、バンダイナムコホールディングスがパビリオンを出展しているEXPO2025 大阪・関西万博に関連したアイテムや、この春放送されて大きな話題になった『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』、2025年に放送30周年記念を迎える『新機動戦記ガンダムW』の商品を中心としたラインナップが揃う。○バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店所在地:東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 B1F営業時間:10:00〜21:00(C)BANDAI(C)尾田栄一郎/集英社 (C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション(C)BANDAI SPIRITS 2019 (C)BANDAI SPIRITS 2021 (C)BANDAI SPIRITS 2023(C) 2024 SANRIO CO., LTD.