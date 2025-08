「田中 あいみ」直筆サイン色紙が当たる！ミリオンモンスター「ヴァイオレット・ベル」登場記念キャンペーン

EXは、iOS/Android端末用スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラクター「ヴァイオレット・ベル」リリースに伴い、声優を務める「田中 あいみ」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2025年8月15日(金)23:59まで開催します。

ミリオンモンスター「ヴァイオレット・ベル」登場記念キャンペーン

【声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン概要】

ミリオンモンスター公式Xをフォロー&対象ポストをリポストされた方の中から抽選で「ヴァイオレット・ベル」役の声優「田中 あいみ」さんの直筆サイン色紙を合計5名様にプレゼントします。

新キャラクター「ヴァイオレット・ベル」

■開催期間:2025年8月1日(金)00:00 〜8月15日(金)23:59

■応募方法:フォロー&リポスト

(1) Xアカウント「【公式】ミリオンモンスター( @mmon_ex )」をフォロー

(2) 対象ポストをリポストすることで応募完了

応募いただいた方の中から抽選で5名様に直筆サイン色紙をプレゼントします。

【アプリ概要】

■タイトル :ミリオンモンスター

■カテゴリ :ゲーム(RPG)

■販売料金 :無料(一部有料/アイテム課金あり)

■対応機種 :iOS 12.0以降(iPhone、iPad、およびiPodtouchに対応)もしくはAndroid 6.0以降

