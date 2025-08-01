「田中 あいみ」直筆サイン色紙が当たる！ミリオンモンスター「ヴァイオレット・ベル」登場記念キャンペーン
EXは、iOS／Android端末用スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラクター「ヴァイオレット・ベル」リリースに伴い、声優を務める「田中 あいみ」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2025年8月15日(金)23:59まで開催します。
ミリオンモンスター「ヴァイオレット・ベル」登場記念キャンペーン
EXは、iOS／Android端末用スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラクター「ヴァイオレット・ベル」リリースに伴い、声優を務める「田中 あいみ」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2025年8月15日(金)23:59まで開催。
【声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン概要】
ミリオンモンスター公式Xをフォロー＆対象ポストをリポストされた方の中から抽選で「ヴァイオレット・ベル」役の声優「田中 あいみ」さんの直筆サイン色紙を合計5名様にプレゼントします。
新キャラクター「ヴァイオレット・ベル」
■開催期間：2025年8月1日(金)00:00 〜8月15日(金)23:59
■応募方法：フォロー＆リポスト
(1) Xアカウント「【公式】ミリオンモンスター( @mmon_ex )」をフォロー
(2) 対象ポストをリポストすることで応募完了
応募いただいた方の中から抽選で5名様に直筆サイン色紙をプレゼントします。
【アプリ概要】
■タイトル ：ミリオンモンスター
■カテゴリ ：ゲーム(RPG)
■販売料金 ：無料(一部有料／アイテム課金あり)
■対応機種 ：iOS 12.0以降(iPhone、iPad、およびiPodtouchに対応)もしくはAndroid 6.0以降
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