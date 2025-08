メディコス・エンタテインメントはスマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』より、「ビースト/ソドムズビースト/ドラコー」を第二再臨の姿にてフィギュア化。

メディコス・エンタテインメント「ビースト/ソドムズビースト/ドラコー」

メディコス・エンタテインメントはスマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』より、「ビースト/ソドムズビースト/ドラコー」を第二再臨の姿にてフィギュア化しました。

2025年8月1日(金)12:00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび順次全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて予約受付を開始します。

(一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もあります)

ビースト/ソドムズビースト/ドラコー(第二再臨)

作品名 :Fate/Grand Order

価格(税抜) :22,000円

価格(税込) :24,200円

材質 :PVC&ABS

仕様 :彩色済完成品フィギュア

セット内容 :本体、台座

サイズ :全高約255mm 1/7スケール

原型制作 :E255×ピンポイント

彩色 :ピンポイント

発売月 :2026年5月発売予定

企画・製造・発売元・販売元:株式会社メディコス・エンタテインメント

※「ビースト」の後のスラッシュは【半角】スラッシュ、「ソドムズビースト」の後のスラッシュは【全角】スラッシュとなります。

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性があります。

〈予約受付期間〉

2025年8月1日(金)12:00 〜 2025年10月3日(金)21:00

★MEDICOS ONLINE SHOPでの購入で特典「高笑い顔パーツ」が付属!

【商品説明】

大人気スマホRPG『Fate/Grand Order』より、ビーストのサーヴァント「ソドムズビースト/ドラコー」を、妖艶な魅力を放つ第二再臨の姿で1/7スケールフィギュア化!

キャラクターデザインとイラストを手がけた「ワダアルコ」先生の美麗なビジュアルをもとに、

印象的な髪型、大胆な衣装、龍のようにうねる尻尾の緻密なディテールに至るまで、忠実に立体化しました。

彩色では繊細なグラデーションや質感表現により、

豪華絢爛な鎧と少女のような華奢なボディラインという、対照的な要素が織りなすドラコーならではの妖艶さと圧倒的な存在感を放ちます。

ドラコーの華やかさを強調させる、台座や聖杯のおどろおどろしい演出にも注目して見てください。

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

アサシン/カーマ(最終再臨)

作品名 :Fate/Grand Order

価格(税抜):21,000円

価格(税込):23,100円

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

■『Fate/Grand Order』より、アサシン/カーマが最終再臨の姿でフィギュア化。

魅惑的なボディ、扇情的なポージング、こちらに向ける艶やかな微笑みなど、

上限まで霊基再臨させたマスターしか到達できない最終再臨を元に立体化。

台座底面に電飾(別売)を仕込むことで、より忠実に最終再臨イラストへ近づけることも可能。

ぜひ細部までこだわった「アサシン/カーマ(最終再臨)」をマスターのみなさまのお手元へお迎えください。

★メディコスオンラインショップでの購入で特典「怒り顔パーツ」が付属。

draco_bonus_01

kama_bonus_01

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 妖艶な魅力を放つ第二再臨の姿!メディコス・エンタテインメント「ビースト/ソドムズビースト/ドラコー」 appeared first on Dtimes.