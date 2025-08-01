CS放送・フジテレビONEと動画配信サービス・FODでは、『芸能界麻雀最強位決定戦　THE われめDEポン 24時間生スペシャル2025〜牌は地球を救う〜』を9日19時から生放送・生配信する。

『芸能界麻雀最強位決定戦　THE われめDEポン 24時間生スペシャル2025〜牌は地球を救う〜』

芸能界の雀豪たちが一堂に会してNo.1を決定する伝説の麻雀バラエティ番組『THEわれめDEポン』が、今年も開催。今回も番組のベース精神である「麻雀が大好きな大人たちに24時間力いっぱい麻雀をしてもらおう!」を忘れず、24時間の闘いが繰り広げられる(9日23〜24時、10日6〜7時は休止)。

出演者は、以下の通り。

＜出場者＞

小柳ルミ子／坂上忍／中野浩一／萩原聖人／見栄晴／水崎綾女／宮川一朗太／和田まんじゅう（ネルソンズ）

＜解説＞

古久根英孝プロ／竹内元太プロ／土田浩翔プロ／蒼井ゆりかプロ／松田彩花プロ／丸山奏子プロ／宮内こずえプロ

＜MC＞

ガダルカナル・タカ／橘ゆりか/森田涼花

＜水着アシスタント＞

そちお／比留川マイ

＜実況＞

野島卓／藤井弘輝(フジテレビアナウンサー)／中村光宏(フジテレビアナウンサー）／紱田聡一朗(フジテレビアナウンサー)／梶谷直志(フジテレビアナウンサー)

※出演者は予告なく変更になる場合あり